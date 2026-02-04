「待っている時間」が、いちばん刺さる広告枠に。高いアテンションを生むUber広告×Indie Anime活用術を解説

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は、Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）と共催で、無料ウェビナー「「待っている時間」が、いちばん刺さる広告枠に。高いアテンションを生むUber広告×Indie Anime活用術 」を2026年2月25日（水）13:00～14:00に開催いたします。

本ウェビナーでは、Uber Japanの高井 陽介氏をお呼びし、Uber広告の概要や利用者属性のリアルな実態を徹底解説。実際の活用事例を交えながら、欲しいものを手に入れるまでの「待ち時間」や「移動時間」をブランドとの深い接点に変える方法についてお話しいただきます。

さらに、その特別な接点を最大限に活かす手法として、FANDOM AGNETより個人クリエイターが制作するアニメーション「Indie Anime（インディーアニメ）」を活用した新メニューをご紹介します。

お申込みはこちら：https://fandomagent.minto-inc.jp/events/gk8dPT08

開催概要

アジェンダ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29274/table/306_1_d31641703b5e29d9025d7da93650a18a.jpg?v=202602041051 ]＜Uber Japan＞- Uberの利用者層- Uber広告の概要- Uber広告の特徴・強み- 活用事例＜Minto＞- なぜUber広告に「アニメ」なのか？- 「Indie Anime（インディーアニメ）」とは- Uber広告×Indie Anime 新メニューのご紹介- 活用イメージと効果

※内容は変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

登壇者

高井 陽介

Uber Japan株式会社 Uber Advertising ストラテジックバーティカル クライアント・パートナー

Uber Advertisingにて、日本におけるリテールおよびモビリティ広告領域を担当。

リテールメディア、ならびにモビリティの購買・行動データを活用した広告ソリューションの市場展開を推進。

Uber入社以前はTwitter Japanや朝日新聞社で広告メディアセールスに従事。

松村 一平

Minto ファンダムエージェント本部 メディアグループ

大手Web広告代理店に新卒で広告運用コンサルタントとして入社。人材・教育・エンタメ系アカウントの担当、アプリプロモーション部署の立ち上げ、社内向けツール・フローの企画開発等に従事。

2022年1月よりMintoへジョイン、エンタメコンテンツ×SNS媒体の広告運用関連業務及び、自社マーケティングチームの立ち上げに従事。

お申込みはこちら :https://fandomagent.minto-inc.jp/events/gk8dPT08

「FANDOM AGENT」について

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/