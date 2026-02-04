パナソニック ミラーレス一眼カメラが当たる！『春を先どり！プレゼントキャンペーン』開催！

株式会社プレナス

　株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MK レストラン」、そしてラーメン店の「KAYAVA.」を、2026年1月末現在、国内に2,813店舗展開しております。


　このたび「KAYAVA.総本店」では、公式Instagramにおいて「パナソニックミラーレス一眼カメラDC-G100DK-K(標準レンズキット)」が当たる！春を先どりキャンペーンを開催いたします。ぜひ、この機会にご応募ください。



■キャンペーン概要

[Instagram]


１.KAYAVA.公式アカウント(＠kayava.jp)をフォロー


２.KAYAVA.公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」


賞品：パナソニックミラーレス一眼カメラ


DC-G100DK-K(標準レンズキット)


当選人数：1名様






キャンペーン期間：2026.2.4(水)10:30～2.28(土)23:59


※後日当選者の方にのみ、KAYAVA.公式アカウントからDMをお送りします。




■公式Instagramアカウント概要

アカウント名 ：KAYAVA.ラーメン【公式】


ユーザー名　 ：kayava.jp


URL ：https://www.instagram.com/kayava.jp/






■店舗概要


店舗名　　　：KAYAVA.総本店


住所　　　　：東京都中央区茅場町1-7-1　日本橋弥生ビルディング1F


営業時間　　：平日/11:00～22:00、土曜日/11:00～21:30　※15:00～17:00クローズ


：日曜日・祝日/休み


席数　　　　：15席



