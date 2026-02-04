インド国立デザイン研究所NIDでの竹のワークショップ：竹虎通信2026年春号にて
創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、季節ごとのおすすめ商品や活動を紹介する「竹虎通信」2026年春号を発行いたしました。今号では、竹虎四代目(https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0001)が招かれ参加した、インド国立デザイン研究所（National Institute of Design／NID）(https://www.taketora.co.jp/diary/2026/01/post-5674.html)での体験を特集しています。
NIDはインド全土および世界から優れた学生が集う国際的なデザイン教育機関です。四代目が行った「openelective（短期集中型デザインプログラム）(https://www.taketora.co.jp/diary/2026/01/post-5676.html)」では、竹に関するワークショップを実施。自動翻訳や動画を活用しながら、日本の竹文化や高知県の特産品である虎斑竹（とらふだけ）(https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0003)について紹介し、油抜きなどの加工実演を通じて、竹に宿る本質的な魅力を伝えました。
特に印象的だったのが、学生一人ひとりに伐採直後の竹を担いでもらう体験。「これが竹？」と思うほどの重さと手応えを実感することで、自然素材やそれらを育て伐採する職人への敬意と共に深い学びの時間が生まれました。
さらに、四代目が若い頃から愛用しているイームズのラウンジチェア。そのデザイナーであるイームズ夫妻の提唱により誕生したNIDの「イームズプラザ」での出会いは、不思議な縁を感じさせました。かつて三代目がそのチェアでうたた寝していた姿を思い出し、世代を超えて受け継がれる温もりと共に、竹を通じた国際的な対話の可能性を再認識する機会となりました。
NIDで心に残ったサンスクリット語の「SHILP SANGAM（工芸の合流点）」。これはまさに伝統技術と現代デザインの融合を象徴する言葉であり、今回のワークショップを通じて芽生えた新たな可能性そのもの。四代目愛用の虎竹の眼鏡やトランクを見た学生たちのまなざしに、SHILP（職人の技）とSANGAM（創造の融合）が交差する瞬間がありました。
人と人がつながり、素材が語り、文化が交わる。そのような一連の体験が「竹虎通信」2026年春号に込められています。ご購入商品に同封してお届けしておりますので、ぜひお楽しみください。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。
【動画】贈る言葉！NlDのオープンエレクティブ最終日！学生の皆さんに新春メッセージカードと竹虎刻印の竹キーホルダーをプレゼント
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgV1FfB2MHw ]
＜2026年2月4日（水）発行＞
インド国立デザイン研究所（National Institute of Design）openelective
https://www.taketora.co.jp/diary/2026/01/post-5674.html
