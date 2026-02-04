アスエネと三井住友銀行が、脱炭素経営の実行戦略を議論する共催イベントを大阪で開催
アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、株式会社三井住友銀行（本社：東京都千代田区、頭取CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」）との共催イベント「脱炭素経営の全体設計と実行戦略 ー企業価値を高めるGX戦略と削減ソリューションの最前線ー 」を、2月17日（火）に大阪で開催します。
イベント内容
本イベントでは、企業内で生じやすい「GXで企業価値は向上するのか」という問いに対し、脱炭素を経営課題として捉える視点と、排出量削減を進めるための実務上の論点を整理します。あわせて、脱炭素技術・サービスを有する企業によるプレゼンテーションとネットワーキングの機会を設け、関西圏を中心とする企業のGX推進を後押しします。
登壇者
・株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長 岡田 武史氏
・株式会社三井住友銀行 代表取締役副頭取執行役員 道岡 俊浩氏
・アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平
・登壇予定ソリューション企業：
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス、デジタルグリッド株式会社、株式会社ウエストホールディングス
イベント概要
・イベント名：脱炭素経営の全体設計と実行戦略 ー企業価値を高めるGX戦略と削減ソリューションの最前線ー
・会場：グラングリーン大阪 北館6階 JAMBASEカンファレンス（大阪市北区大深町6番38号）
・会期：2026年2月17日（火）14:00-18:00
・開催形式：対面（オンライン・アーカイブ配信なし）
・参加費用：無料
・定員：200名
・主催：株式会社三井住友銀行、アスエネ株式会社
・申し込みURL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhh1EpNOKWefLgFSSJ2iIOjZAoY6rfdfbAWCrpMBRqVkEjCw/viewform
アスエネ 会社概要
会社名：アスエネ株式会社
事業内容：
・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」
・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」
・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」
グループ会社：
・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」
・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」
・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」
・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」
資本金：83億円（資本剰余金含む）
代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平
住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階
拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン
URL：https://corp.asuene.com/