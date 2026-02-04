雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ史上初！おもち・アイス・ソース、3つのパーツで、きなこの味わいが贅沢に楽しめるきなこづくし。『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』2026年2月16日（月）より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹） は、「雪見だいふく」ブランドから、きなこづくしの『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』を2月16日（月）より全国で新発売いたします。「雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ」は24年2月に贅沢な味わいでゆったりとした時間を過ごしていただきたい想いで誕生した雪見だいふくのプレミアムシリーズです。今回の新作は、この時期人気のきなこをふんだんに使用した贅沢な仕立てで、きなこ好きにはたまらない一品です。コクのある深煎りきなこソース、きなこアイスを香り高いきなこ味のおもちで包んだきなこづくしのプレミアムな雪見だいふく。まだまだ寒さが厳しい時期に、こたつの中できなことおもちの相性の良さを楽しみながら優雅なひと時をお過ごしください。

『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』発売記念Xキャンペーン実施！

商品特長- ゆったりとした時間を過ごしていただきたい気持ちを込めてつくった、贅沢な仕立ての雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭです。- こだわりのきなこをおもち・アイス・ソースに贅沢に使用した、きなこづくしの一品です。- ソース部分には深煎りきなこを使用し香ばしくコクのある味わいに、アイス部分はクリーミーな味わいと軽いくちどけとともに、きなこの香り高い風味が口いっぱいに広がるように仕上げました。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2586_1_601094520b653b582f5dfb2bfb5f0554.jpg?v=202602041051 ]

『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』の発売を記念して、雪見だいふく公式Xアカウントでプレゼントキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください！

■応募期間

2026年2月16日(月) 12:00～2月22日(日) 23:59まで

■応募方法

１.雪見だいふく公式Xアカウント「@yukimi_lotte」をフォロー

２.応募期間中に、本公式アカウントより配信される本キャンペーンの対象投稿をリポスト

■賞品

抽選で合計50名様に『雪見だいふくＰＲＥＭＩＵＭ贅沢きなこ』10個をプレゼント

■詳細

雪見だいふく公式Xアカウント URL：https://x.com/yukimi_lotte

【キャンペーンに関するお問い合わせ】

お問い合わせ先メールアドレス：campaign@yukimi-lotte.info

受付期間 2026年2月16日(月) ～3月13日(金)

※土・日・祝日除く 10:00～17:00（受信は24時間）

