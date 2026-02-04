バニラスイーツ専門店『Hugh Morgan』2026年バレンタインスイーツコレクションを発売

Hugh Morgan株式会社

日本初※1のスペシャルティ・バニラブランド『Hugh Morgan(ヒューモルガン)』を展開するHugh Morgan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:金光左儒)は、2026年バレンタインシーズンに向けた限定商品として、ショコラティエ出身のパティシエが手掛けるチョコレート「ミュスカディーヌ」を2月7日（土）より発売いたします。

■ ショコラティエの技術とパティシエの感性が融合

本商品を手掛けるのは、ショコラティエとしての経験を持つパティシエ・牛山太平。

チョコレートに対する深い理解と、繊細な味わいを組み立てる技術を活かし、フランス伝統菓子「ミュスカディーヌ」を現代的な感性で再解釈しました。

ショコラティエならではのガナッシュの質感へのこだわりと、パティシエとしての素材の組み合わせへの洞察が、この一粒に凝縮されています。

パティシエ 牛山太平 プロフィール

『マンダリンオリエンタル東京』での修業を経て、「Hugh Morgan」パティシエに就任。ピュラトスジャパン主催「カカオトレースコンテスト2021」優勝をはじめ、国内コンテストにて多数の受賞歴を持つ。

「馴染みがある様で実はまだ深くは知られていない、バニラが持つ奥深い香りや風味の魅力を美味しいお菓子を通して1人でも多くの方に伝えたい」という想いのもと、厳選した最高級のバニラを使用し、その芳醇な香りと味わいを最大限に引き出すことで、これまでにないバニラの世界をお届けしている。

■ 香りと余韻で味わう、ミュスカディーヌ

ミュスカディーヌは、棗（なつめ）の実を模したフランス伝統のチョコレート菓子。

アーモンドやヘーゼルナッツのペーストに、チョコレートとリキュールを合わせたガナッシュを用いる、クラシカルで奥行きのある味わいが特徴です。

Hugh Morganでは、アーモンドとピーカンナッツ、そしてバニラを丁寧に練り上げた自家製ナッツペーストを使用。

そこに、パプアニューギニア産カカオを使用したホワイトチョコレートを合わせ、仕上げにラム酒をひとさじ加えることで、コクがありながらも後味にキレのある味わいに仕立てています。

ナッツの深み、バニラの甘やかな香り、ホワイトチョコレートのなめらかさ。

その中にふわりと立ち上がるラムの余韻が重なり、重たさを感じさせない、洗練された大人のショコラに仕上がりました。

バレンタインの特別なひとときに、記憶に残る一粒をお届けします。

■ 商品概要

商品名: ミュスカディーヌ

価格：2,700円（税込）

販売期間：2026年2月7日（土）～2月14日（土）

販売場所：Hugh Morgan 日本橋三越本店、Hugh Morgan六本木店、銀座三越 本館地下2階 イベントスペース（期間限定出店）

公式オンラインショップ（https://hughmorgan.co.uk/）

ブランドディレクター

桜乃 彩音 プロフィール

2002年宝塚歌劇団に入団。06年に花組トップ娘役に就任。10年に「虞美人-新たなる伝説-」で退団。

退団後は帝国劇場「新春滝沢革命」明治座「京の蛍火」また、ドラマ「執事西園寺の名推理」など舞台や映像で女優として活動する傍ら、2022年のブランド立ち上げよりHugh Morganのブランドディレクターとして参画。自身の表現力と感性を活かし、コンセプト設計からビジュアルディレクションまで、ブランドの世界観づくりに携わっている。

※1：自社調べ（スペシャルティ・バニラ専門店として / 2026年1月時点）

■『Hugh Morgan』店舗詳細

・Hugh Morgan 日本橋三越本店

営業時間：午前10時～午後7時30分（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下1階

・Hugh Morgan 六本木店

営業時間：11:00～20:00（※定休日は百貨店の定休日に準じます）

場所：東京ミッドタウンガレリア 1F イセタンサローネ

・Hugh Morgan 銀座三越 期間限定出店

会期: ～2026年3月31日(火)まで

会場: 銀座三越 本館地下2階 イベントスペース

営業時間: 午前10時～午後8時（*施設に準ずる）

－バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして－

バニラは、16世紀の英国女王エリザベス一世の侍医ヒューモルガンによって単独の香料として確立されました。中米原産のスパイスの一つだったバニラは、彼の手により王室や上流階級で広まり、ヨーロッパ全域で香水や菓子に使われる高貴な香料へと発展。彼の創造性を称え、私たちは“バニラの更なる可能性”を追求するブランドとして歩んでいます。

バニラはプランフォリア品種（「バーボン（ブルボン）・バニラ」などが含まれる）とタヒテンシス（タヒチ・バニラと同義）品種を中心に世界で愛されていますが、実は発祥地のアメリカ大陸、プランフォリア品種の生産の中心地であるアフリカ、そしてタヒテンシス品種の生産の中心地であるアジアのそれぞれで生産されるバニラには香りに大きな違いがあることはあまり知られていません。

私たちは、「Elegance」／「Classic」／「Dawn」の３つのコンセプトに沿って、毎年それぞれの対象エリアから最もブランドコンセプトに合う高品質なバニラを選定します。

私たちは世界の様々な生産地のバニラを厳しい基準で選別し、極めて質の高いバニラを使用したスイーツを提供します。

