【湯村温泉郷 御宿コトブキ】医療グループの知見を結集した「究極の快眠ルーム」が誕生。専門家監修の環境で、生まれ変わるような睡眠体験を。

総合健康企業として「真の健康」を追求するオルソグループ。グループ会社であり、その思想を体現する株式会社オルソダイニング（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：筒井達也）が運営する湯村温泉郷「御宿コトブキ」は、快眠へのこだわりを尽くした新客室『スリープデラックスツイン』を販売いたします。

本客室は、グループが培ってきた睡眠研究のノウハウを詰め込み、寝具から環境までを「眠り」に特化させた大人のための休息空間です。あわせて、オリジナルのヘッドマッサージ「快眠セラピー」とレイトチェックアウトやアロマ等で至福の目覚めをプロデュースする「快眠プレミアムプラン」を展開し、"上質な睡眠体験“をサポートする新たな滞在体験を提案します。

企画背景

医療グループが挑む『宿泊×休息療法』の進化

御宿コトブキは、「生まれ変わりの宿」をコンセプトに、医療グループの知見を活かした「睡眠」特化型の宿として2022年5月に開業いたしました。専門家監修の「快眠セラピー」を核とし、温泉、照明、食事といった多角的なアプローチで、お客様の上質な眠りを追求し続けています。

オルソグループは、これまでも睡眠改善専門サロンの運営や、身体の歪みを整える寝具「CURE:RE（キュアレ）」の開発 など、グループ全体で睡眠課題の解決に取り組んでまいりました。御宿コトブキでは、お客様により深く「上質な眠り」を体験していただきたく、グループが持つこれらの睡眠リソースを集約し、新客室「スリープデラックスツイン」をご用意いたしました。

深刻化する日本の睡眠課題

私たちが本客室を常設した背景には、日本人が直面する「睡眠」の深刻な状況があります。

・世界で最も睡眠が足りない国

日本人の平均睡眠時間は約6.5時間と、世界17カ国の中でも最短。

※レスメド世界睡眠調査2024より

・約4割が睡眠の質に不満

睡眠の質に「満足していない」と回答した日本人の割合は40%で世界ワースト１位。

中途覚醒してしまう日本人は世界平均の30%を大きく上回る42%。

※レスメド世界睡眠調査2024より

・一人あたり約76万円の経済損失

睡眠の質の悪化は、仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与え、企業の損失にも繋がることが近年報告されています。睡眠の質が良い人と悪い人で、年間経済損失額の差は一人あたり76万円に上るという調査結果が出ています。

※ブレインスリープ「睡眠偏差値(R)2024」より

経済損失額：自身の生産性を0-100%で表現した際の回答値と年収を掛け合わせ経済損失額を算出。睡眠の質（ランク）：オリジナルの質問の回答結果をスコアリングし、さらに4段階A～Dランクに置き換え。A：課題なし B：軽度な課題あり C：課題あり D：要改善「整えて、導く」--日常を支えるコンディショニング体験

本客室で提供するのは、一時的な心地よさだけではありません。医療・整体の知見を活かした「CURE:RE（キュアレ）」シリーズを通じ、寝ている間に身体のバランスを整え、自然で深い眠りへと「誘導」するコンディショニング体験を目指しています。湯村の温泉と専門家監修の環境を掛け合わせることで、宿泊後の日常の質まで変えていくような、「上質な睡眠体験」を提供いたします。

「スリープデラックスツイン」の特徴

御宿コトブキが提案するのは、宿泊を「睡眠の質を整える機会」と捉える新しい旅のスタイル“スリープツーリズム”です。室数限定でご用意する本客室は、従来の「寝心地の良さ」を追求した客室とは一線を画し、「快眠」に加え、身体の循環を最大化させるための「コンディショニング」を目的としています。

整体理論に基づいた「CURE:RE（キュアレ）」の寝具

医療・整体の現場から生まれた、整体理論に基づいた「CURE:RE（キュアレ）」の寝具を導入し、体に負担をかけない理想的な寝姿勢をサポートします。

THE MATTRESS（ザ・マットレス）

厚さわずか5.5cmの薄型設計ながら、驚異的な体圧分散を実現。独自の多層構造により、寝返りを妨げず、脊椎のカーブと深い呼吸を整えることで、質の高い眠りへと誘導します。

THE MAKURA（ザ・マクラ）

医療機関や整体院等でも使用されている、寝ているだけで整体効果が期待できる”整体枕”です。「首」への負担を最小限に抑え、身体全体のバランスを整えることを目的に開発。独自の形状が頭部と肩を支え、自律神経の安定と深い休息を促します。

休息に集中するための静謐な環境

お部屋は、静かな山側に位置しています。快眠を計算し尽くした照明等の演出により、入室した瞬間から心身が安らぐ環境を整えています。

快眠の質を高める「快眠セラピー」との連動

「快眠セラピー」とは、当館のコンセプトを最もご体感いただける、睡眠医療から生まれた“究極の回復療法”ともいえる、独自のヘッドセラピーメソッドです。「寝ても疲れがとれない」といった悩みにも応え、自己治癒能力を高めるアプローチで脳と身体を疲労回復へと導きます。

※快眠セラピーは「快眠セラピー付きプラン」をお申し込みの方のみご体験いただけます。お部屋に付随するサービスではございません。

新客室誕生記念「快眠プレミアムプラン」

新客室「スリープデラックスツイン」での滞在を最大限に活かし、心身を深く整えるための特別なパッケージプランを販売いたします。

上質な睡眠に導く、宿オリジナルのヘッドマッサージ「快眠セラピー」、食材本来のおいしさを味わえる「季節の囲炉裏会席」のほか、快眠をデザインする3つの特典が付いた限定プランです。

＜特典1＞

快眠へ誘うアロマミスト3種からお好きな１つをプレゼント。

五感をリラックスさせ、自然な入眠へと導きます。

＜特典２＞

睡眠に特化したスペシャルハーブティーをお部屋にご用意。

心と体を休めるために厳選された4種類のハーブをブレンドしたハーブティーをプレゼント。

＜特典３＞

レイトチェックアウト11時でゆっくりと。（通常1時間3000円／人）

＜快眠プレミアムプラン概要＞

プラン名：【究極の快眠体験／3大特典付】スリープデラックスツイン限定・快眠プレミアムプラン｜快眠セラピー付＜1泊２食＞

宿泊対象日： 2026年3月21日（土）～11月6日（金）

料金： 1泊2食付 31,500円～（2名1室利用時1名あたり、税サ込）

※公式サイト会員「コトブキメンバー」ならいつでも10%OFF

※別途入湯税150円

※13歳未満のお子様のご宿泊はご遠慮いただいております。

プラン詳細・予約 :https://booking.oyadokotobuki.com/booking/result?code=ab4fa060-747c-49c7-b6d5-8bd525d4d900&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=stwpremium&search_type=undated

御宿コトブキについて

「御宿コトブキ」は、癒しや余暇を目的とした今までの温泉旅行をさらに発展させ「温泉」「食事」「睡眠」の3つの要素に触れることで新しい自分に生まれかわる「生まれかわりの宿」というコンセプトで2022年5月にリニューアルオープンしました。

弱アルカリ泉でお肌に優しく、体の芯から温まる柔らかで良質な「温泉」。懐かしさと風情を感じられる囲炉裏の炎のゆらぎを眺めながら新鮮な地元食材を楽しむ「食事」。歳時記の色彩をテーマにした安らぎのお部屋やサロンで受けていただく「快眠ヘッドセラピー」は、ただのマッサージではなく自己治癒能力を高めるアプローチも含まれた施術を提供。心の疲労、脳の機能を回復し、良質な「睡眠」へ導きます。

施設名 ：御宿コトブキ

施設住所：兵庫県美方郡新温泉町湯1561-1

電話番号：0796-85-8970

URL ：https://oyadokotobuki.com/

Instagram：https://www.instagram.com/yusukotobuki/

運営グループ・会社について

＜運営会社概要＞

企業名 ：株式会社オルソダイニング

設立 ：2015年2月

資本金 ：800万円

代表者 ：代表取締役 筒井達也

所在地 ：大阪市中央区安土町3丁目3番5号 イケガミビル地下1階

事業内容：旅館業、飲食業

URL ：https://ortho-g.co.jp/dining/

＜グループ概要＞

笑顔と元気にあふれるメディカルチーム「オルソグループ」

オルソグループは、休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。

会長 ： 鞆 浩康

グループ資本金： 3億2000万円

URL ： https://ortho-g.co.jp/



