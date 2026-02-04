【iBowユーザーインタビュー】「地面に足がつくことはない」産後に医師から宣告された、脳性麻痺の息子を育てるママ看護師の挑戦。”遠くてもケアを届けたい”――広域訪問看護で「親子の心」に寄り添う

「同じ境遇の親しか分からない孤独がある」

重度障がい児（脳性麻痺）の母であり、3人の子育てと仕事を両立する鹿児島県の柴田直美さん（はぴねす訪問看護ステーション 管理者/看護師）。

彼女は、なぜ自らステーションを立ち上げ、片道90分の広域訪問やきょうだい児・家族支援を行うのか。

訪問看護専用電子カルテ「iBow（アイボウ）」等を通じて、在宅医療の質向上と効率化をDXで支援する株式会社eWeLL（イーウェル 証券コード：5038 本社：大阪市中央区）は、iBowをご利用いただいている柴田さんのインタビュー動画を本日公開いたしました。

▶ 動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=nkps47j1lvs

本動画では、「ママの孤独を知っている一番の理解者」として、障がい児とそのご家族に深く寄り添う柴田さんの情熱と、その訪問看護を裏側で支える“働き方の工夫”をご紹介します。



看護とリハビリ（上田法）だけにとどまらず、ご家族の心のケアを大切にするアプローチや、鹿児島を中心に遠方まで移動時間の長い”広域訪問”を可能にするDX活用の実態など、管理者・看護師として、そして一人の母としての等身大の姿が語られています。

「利用者（療養者）と、その家族の心まで支えたい」と願う、すべての訪問看護関係者の皆様へ。

当事者視点だからこそ辿り着いた、新しいケアの形をお届けします。

■「遠くてもケアを届けたい」――広域訪問を可能にするDX

看護・リハビリ難民を出さないため、片道1時間半の広域訪問も断らない柴田さん。

しかし、移動時間が長い分、記録や事務作業の時間は圧迫されます。

そこで活用しているのが、訪問看護の生産性を向上させる電子カルテ「iBow」です。

- 複雑な請求業務の負担を軽減し、画面一つでチェックしやすい- 正しい請求をでき、返戻が減った- AIで計画書・報告書の作成時間を大幅に短縮- 法定研修はスタッフが事務所に集まることなく、各自のスキマ時間で行なえる

「iBowがなければ、この広域訪問は回らなかった」

と語る柴田さん。iBowの機能を駆使して現場の負担を減らし、療養者と向き合う時間、そして自身の家族と過ごす時間を大切にします。



「看護」と「DX」と「母の想い」が融合した、持続可能なステーション運営の秘訣を、ぜひ動画でご覧ください。

▼動画はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nkps47j1lvs ]

▶ 他の訪問看護 動画も見る :https://ewellibow.jp/voice/

