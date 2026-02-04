【限定50碗】新しい年の一献に干支の意匠を。新年を祝う、干支馬をあしらった特別な酒器。 「干支馬ロゴ刻印 限定SHUWAN」が登場。
株式会社シュワン
https://shuwan.jp/shuwan/shuwan-hinoeuma/
■午（うま）の象徴
https://shuwan.jp/shuwan/shuwan-hinoeuma/
https://page.line.me/463zsiol?oat_content=url&openQrModal=true
株式会社シュワン（本社：福岡県福岡市、代表取締役：庄島健泰）が展開する酒器ブランド「SHUWAN」は、新年を祝う、干支「午（うま）」をあしらった特別な酒器、「干支馬ロゴ刻印 限定SHUWAN 」の発売を開始いたしました。十二支は、本来は時間や方角、季節の循環を示す記号で、のちに動物に当てはめられました。 年ごとに移ろう干支は、循環と更新、そして“良い兆し（瑞祥）”を表す文化記号として親しまれています。 内側に干支をあしらったSHUWANは、盃を傾ける動作とともに、その年の願いを静かに立ち上げます。
https://shuwan.jp/shuwan/shuwan-hinoeuma/
午（うま）は、太陽が最も高く昇る"正午"に由来し、物事が勢いよく伸びる前進のサイン。決断力と行動力に満ちた俊敏さ、そして人や土地との出会いが縁を運ぶ交流と旅立ち--そんな願いが込められた干支です。
■干支ロゴ刻印 限定SHUWAN
お歳暮・お年賀・新居祝い・結婚祝いなど、“新しいスタート”を祝うシーンに。干支SHUWANは年を重ねるほどに楽しみが増えるギフトです。
独自の「YURAGI」デザインが、立ち上がるフルーティな香りを盃内に留め、アルコール刺激を逃す設計。口当たりはなめらか、余韻はやさしく。現代日本酒の繊細な香味を最大限に引き出します。
ーー商品仕様ーー
CAPACITY：270 ml
SIZE：Φ80 mm x H66 mm
WEIGHT：108 g
PRICE：\5,060（税込）
https://shuwan.jp/shuwan/shuwan-hinoeuma/
https://page.line.me/463zsiol?oat_content=url&openQrModal=true
株式会社シュワン
代表取締役：庄島健泰
所在地：福岡県福岡市博多区住吉3-8-27
東京Office：東京都港区南青山2-22-2篠崎ビル1F天酒堂
お問合せ：株式会社シュワン 東京Office
contact@shuwan.jp