Kana Bed無料抽選キャンペーン開催｜新色「ウォルナット」予約販売開始、期間限定15％OFF

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、「Kana Bed 無料抽選キャンペーン」を開催いたします。2026年2月4日（水）～2月18日（水）の期間中、アンケートにご回答いただいた方を対象に、抽選で賞品をプレゼントいたします。あわせて、Kana Bedの新色「ウォルナット」の予約販売を開始し、期間限定で15％OFFの特別価格にてご提供いたします。

Kana Bed無料抽選キャンペーン概要

応募期間：2026年2月4日（水）～2月18日（水）

応募方法：キャンペーンページ内の応募フォームにて、必要事項を入力のうえご応募ください。

賞品内容：

・Kana Bed …… 抽選で2名様

・本棚 WBC1 …… 抽選で30名様

・Kana Bed専用 3,300円OFFクーポン …… ご応募いただいた方全員

キャンペーンページ：https://www.flexispot.jp/bed-questionnaire-raffle

Kana Bedとは

Kana Bedは、伝統的な木工技法である「木組み（ほぞ組み）」を採用した木製ベッドフレームです。

木組み（ほぞ組み）とは、木材同士を凹凸（ほぞ・ほぞ穴）で組み合わせて固定する接合技法で、木材の伸縮を前提としながら力を一点に集中させず、全体に分散させる構造が特長です。経年変化とともに長く使い続けられる点から、日本の家具づくりにおいて古くから用いられてきました。

Kana Bedはこの技法を採用することで、金属金具への依存を最小限に抑え、一般的な木製ベッドと比較して高い静音性と耐久性を実現しています。

素材には天然ゴム集成材を使用し、木ならではのあたたかみのある風合いや、使い込むほどに深まる経年変化をお楽しみいただけます。金属製フレームに比べて冷たさを感じにくく、和室・洋室を問わず空間に自然と調和する点も特長です。

また、木製ベッドにありがちな「組み立てが大変そう」という課題に着目し、工具不要・約10分で組み立て可能な設計を採用。初めての方でも安心して設置いただけます。

新色「ウォルナット」予約販売について

本キャンペーンにあわせて、Kana Bedの新色「ウォルナット」の予約販売を開始いたします。

キャンペーン期間中は15％OFFの特別価格に加え、アンケート回答特典として配布される3,300円分の専用クーポンもご利用いただけます。通常価格は49,800円（税込）からですが、キャンペーン期間中は39,030円（税込）からお求めいただけます。

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

HP：https://flexispot.jp

Instagram：https://www.instagram.com/flexispot_jp/

X：https://x.com/FlexiSpot_JP

YouTube：https://www.youtube.com/c/FLEXISPOTJP

製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp