北欧・スウェーデンのお菓子文化 “ピック・アンド・ミックス” キャンディ体験を日本で。2月12日(木)、「JUBLA CANDY（ユブラキャディ）」、世田谷・豪徳寺で販売開始！

Vivesta 1 AB

スウェーデン発のキャンディブランド「JUBLA（ユブラ）」（本社：スウェーデン・ストックホルム、共同創業者：Alexandra von Feilitzen、CEO：Ulrik Unenge）は、スウェーデンで長く親しまれてきたPick & Mix（ピック・アンド・ミックス）文化を日本の暮らしに合う形で再編集し、2026年2月12日(木)より、世田谷・豪徳寺のスウェーデンスタイルのカフェ＆ベーカリー「FIKAFABRIKEN（フィーカファブリーケン）」とECサイトにて、本格的な販売を開始いたします。

■「選ぶ時間」を楽しむ、スウェーデンのキャンディ文化

たくさん並んだグミやチョコレートを前に、「今日はどれにしよう？」と迷う時間。スウェーデンでは、こうした選ぶ時間そのもの を楽しむキャンディ文化が、日常の中に根づいています。スウェーデンで親しまれてきたPick & Mixは、キャンディを単なる甘いお菓子としてではなく、家族や友人と分け合い、会話が生まれる体験として楽しまれてきました。JUBLAは、このスウェーデンのお菓子文化にある楽しみ方や空気感を、日本の暮らしに寄り添う形で紹介いたします。

■好きなものを、自由に選ぶ。Pick & Mixという楽しみ方

Pick & Mixの魅力は、ルールや正解がないこと。甘い、酸っぱい、やわらかい、かたい ──多種多様なキャンディの中から、その日の気分で、好きなものを好きな分だけ選ぶのがスウェーデン流です。1950年代から続く「Lordagsgodis（ローダグスゴディス／土曜日のお菓子）」という習慣では、週末に家族や友人とキャンディを囲み、それぞれが選んだ味を楽しみます。JUBLAでは、このPick & Mixの楽しさを大切にしながら、日本のライフスタイルに合わせて個包装スタイルを採用。はじめての方でも気軽に楽しめる形に再編集しています。

■販売店舗：世田谷・豪徳寺のスウェーデンカフェ＆ベーカリー

「FIKAFABRIKEN」（フィーカファブリーケン）

長年スウェーデンで愛されるキャンディ。現在ラインナップは７種類。今後順次追加予定。

JUBLAのキャンディは、販売1号店として、世田谷・豪徳寺にあるスウェーデンスタイルのカフェ＆ベーカリー「FIKAFABRIKEN（フィーカファブリーケン）」にて販売します。スウェーデンの空気感を感じられる店内で、週末の街歩きやカフェタイムの延長として立ち寄れる点も魅力のひとつ。カフェを訪れる際に、キャンディを選ぶ時間を通して、スウェーデンの暮らしや文化を身近に感じていただけます。

■商品ラインナップと今後の展開

現在は7種類のキャンディを展開しており、今後はフレーバーや形状のバリエーションを段階的に拡充予定です。スウェーデンでは、店頭に置かれた紙袋を手に取り、選んだキャンディを袋に入れていくスタイルが一般的。JUBLAでは、この文化を日本でも体験できるよう、紙袋のパッケージを採用しています。ギフトボックスも用意しており、プチギフトとしてもご利用いただけます。なお、スウェーデン市場との大きな違いとして、日本では1袋30gの小分けパッケージ（個包装）で販売しています。

また、各キャンディにはスウェーデンの名前を持つキャラクターが設定されています。今後は、こうしたキャラクターの世界観を広げる取り組みとして、コレクションカードや食品以外のアイテムへの展開も構想しています。

< 商品概要 >

・内容：グミ、チョコレート

・内容量：約30g

・価格：290円（税込）

・個包装：1袋あたり2～7個

（サイズにより異なる）

・パッケージ：紙袋／ギフトボックス

■品質について

JUBLAのキャンディは、スウェーデンおよびEUの厳格な基準に基づき、品質と安全性に配慮して選定されています。

・工業用トランス脂肪酸 不使用

・遺伝子組み換え原料 不使用（EU基準）

■ 概要

・発売日：2月12日（木）

・名称：JUBLA CANDY（ユブラキャンディ）

・公式インスタグラム @jublacandy

・公式オンラインショップ：www.jublacandy.com

・販売店舗：FIKAFABRIKEN（フィーカファブリーケン）

・住所：東京都世田谷区豪徳寺1-22-3 豪徳寺シンワビル 1F

・公式インスタグラム @_fikafabriken_

■JUBLA CANDY (ユブラキャンディ) について

JUBLA CANDYは、スウェーデンのVivesta 1 AB社が展開するキャンディブランド。Ulrik UnengeとAlexandra von Feilitzenによって設立されました。

ブランド名の「JUBLA」は、スウェーデン語の jubla（喜ぶ・祝う）に由来し、日本語の「ワクワク」にも通じる、心が弾むような感覚を表しています。JUBLA CANDYは、お菓子を通じて、日々の暮らしに小さな喜びを届けてまいります。

公式WEBサイト：www.jublacandy.com