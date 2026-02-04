医療法人社団 秀壮会と2026シーズンの地域貢献活動パートナーを締結

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

この度、Osaka City SCは、医療法人社団 秀壮会様と2026シーズンの地域貢献パートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

【概要】

医療法人社団 秀壮会

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-12-15 ドルチェビータI 2F

診療科目：内科／消化器内科／循環器内科／糖尿病内科／内分泌内科

株式会社RAXUS Osaka City SC 代表取締役 山地泰平 コメント

このたび、地域の皆様の健康を支える医療法人社団 秀壮会様に、ご支援をいただけることを大変嬉しく思います。

日々、地域の方々の「健康」を守るという使命を果たしておられるその姿勢は、私たちが「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」という理念を持って活動する想いと深く重なります。

スポーツと医療--異なる領域ながら、どちらも人の心と体を支える存在です。

この協働を通じて、地域により多くの笑顔と活力を届けていけるよう、共に歩んでまいります。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/