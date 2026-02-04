「総合型選抜のプロが語る戦略と本質」 慶應SFC合格者を毎年100名以上輩出する専門家が語る “学校の探究活動だけでは難関大に合格できない理由”【大阪梅田で特別講演】

Loohcs株式会社

近年、大学入試における総合型選抜（旧AO入試）の重要性が高まる一方で、「学校の探究活動をしっかりやっていれば合格できる」という誤解も広がっています。実際には、難関大学では評価基準が年々高度化し、活動の“量”ではなく“設計力”“独自性”“思考プロセス”“アウトプットの質”が重視される傾向が強まっています。

こうした背景を受け、大阪梅田校舎にて、総合型選抜専門予備校「ルークス志塾」代表であり、話題書『総合型選抜で最初に読む本』の著者・嶺井による特別講演を開催いたします。

本講演では、慶應義塾大学SFCをはじめとする難関大学への合格者を毎年100名以上輩出してきた実績をもとに、実際の合格・不合格事例を交えながら、「なぜ学校探究活動だけでは不十分なのか」「今、本当に評価される対策とは何か」を具体的に解説します。

総合型選抜を検討している高校生・保護者にとって、これからの受験戦略を考える上で重要な指針となる内容です。

■ 開催概要

イベント名：

総合型選抜今年の入試傾向を語る ー総合型選抜のプロが語る戦略と本質ー

日時：2026年2月13日（金）19:30～21:00

会場：大阪梅田校舎（大阪府大阪市北区豊崎３丁目１４－１６ トヨコウビル３階）

開催形式：対面講演

定員：先着３０名

登壇者：嶺井 祐輝（総合型選抜専門予備校 ルークス志塾 代表／著書『総合型選抜で最初に読む本』）

■ 講演内容（予定）

■ 本イベントの特徴

■ 本イベントのお問い合わせ先

- 総合型選抜の最新動向と評価基準の変化- SFCを中心とした難関大学の合格傾向- 「探究活動をしていれば有利」という誤解の実態- 合格者と不合格者の決定的な違い- 今から準備すべき戦略的アプローチ- 総合型選抜の“最新実態”を第一線の専門家が解説- 実際の合格事例に基づくリアルなケース分析- 高校生・保護者が今すぐ実践できる具体策を提示

Loohcs志塾 大阪梅田

担当者名：福沢

TEL：050-1724-5335

MAIL：osaka@aogijuku.com

■ Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

■ Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/