MILLETが国際山岳ガイド・江本悠滋氏とアスリート契約を締結

ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社

1921年創業のフランスを代表するアルパインブランド「ミレー」（ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン：東京都品川区、代表取締役：ペア・ラスムセン）は、国際山岳ガイド 江本悠滋（えもと ゆうじ）氏 と、2026年2月より公式パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

江本氏は、IFMGA（国際山岳ガイド連盟）認定の国際山岳ガイドとして20年以上にわたり世界中の山岳フィールドで活動。冬季は日本・長野県白馬村を拠点にバックカントリーガイドやスキー／登山ガイドを、夏季はフランス・シャモニーを拠点にクライミング、パラグライダー、ハイク＆フライなど多様な山岳アクティビティに取り組んでいます。

◼︎日本・白馬とフランス・シャモニー 交差する2つのルーツ

この2つの拠点は、アルパインブランドであるMILLETが、挑戦と革新を重ねながら、製品と思想の両面を磨き続けてきた大切なベースキャンプです。

ヨーロッパアルプスの中心地・シャモニーは、MILLETがアルパインブランドとしての歩みを築いてきた原点とも言える場所であり、日本アルプスの核心である白馬は、国内の山岳アクティビティの拠点として、ガイドや登山者とともにMILLETが長年向き合い続けてきた重要なフィールドです。

一方、江本氏もまた、日本とフランス、両国の山岳フィールドを拠点に活動を続けてきた国際山岳ガイドです。

冬季は白馬を中心に、バックカントリースキーやツアースキーを主軸としたガイド活動を展開。グリーンシーズンを過ごすフランス・シャモニーでは、アルパインクライミングやパラグライダー、ハイク＆フライといった先進的な山岳スタイルに取り組んでいます。

特に江本氏が実践する ハイク&フライは、ヨーロッパを中心に拡大する“最も先進的な山岳スタイル”のひとつであり、新しいマウンテンカルチャーの象徴とも言えます。

また、こうした挑戦を自身の活動のみにとどめることなく、一般の登山者に向けたガイディングを通じて、「夢を叶える体験」を提供し続けています。

MILLETと江本氏がそれぞれのルーツとして大切にしてきたこの2つのフィールドにおいて、「人力による挑戦」「フィールドで培われる信頼性」「極限環境でこそ発揮されるギアの本質」といった価値観が自然に重なり合いました。

こうした目標や価値観への相互理解と共感を背景に、MILLETと江本氏は、対等なパートナーとして協業していくことに合意し、本契約に至りました。MILLETは江本悠滋氏とともに、白馬、シャモニー、そして世界の山々へと挑戦のフィールドを広げながら、アルパインブランドとしての価値をさらに高めていきます。

■ 江本悠滋氏 コメント

登山、バックカントリースキー、パラグライダーなど、予測不能なフィールドで限界に挑むためには、ギアに妥協はできません。

ミレーというブランドは、アルパインカルチャーを体現する存在です。日本人として山に向き合い、フランスで培った価値観や経験を生かしながら、二つの国と文化をアウトドアを通じてつなぎ、発信していきたいと考えています。

昨年は、自分にとって未知の標高であるK2へ、ミレーのギアとともに挑戦しました。実際に極限のフィールドで使用し、信頼を重ねてきたブランドと、正式なパートナーとして歩めることを光栄に思います。

これからも、本物のギアを身にまとい、日本とフランスをつなぐ挑戦を続けていきます。

■ 江本悠滋（えもと ゆうじ）プロフィール

国際山岳ガイド / アドベンチャーアスリート

1976年12月24日生まれ・愛知県名古屋市出身。長野県白馬村およびフランス・アヌシー在住。

幼少期からアルペンスキーに親しみ、16歳でオリンピックを目指してフランスへスキー留学。

フランス・トーヌ村でのホームステイを経てスポーツ選手向け高校に通う中、3シーズン目の怪我をきっかけに競技者としての道を離れ、山で生きるプロフェッショナルの道へと進みます。

その後、フランス国家山岳ガイド資格を取得。スキー、クライミング、パラグライダー、トレイルランなど、あらゆるアウトドアスポーツを通して「地球と遊ぶ」体験を追求し続けています。

・フランス国家資格山岳ガイド（国際山岳ガイド/UIAGM)

・フランス国家資格スキー指導員

・フランス国家資格パラグライダー指導員

Instagram :https://www.instagram.com/emoto_yuji/

《ABOUT MILLET》

1921年にフランスで誕生したアルパインブランド・ミレー。

1950年、フランス隊による人類初の8000m峰・アンナプルナ登頂を支えたのはミレーのバックパックでした。

この歴史的快挙をきっかけに、マウンテニアリングの世界で一躍脚光を浴びたミレーは、その後も、時代を代表する山岳ガイドやアスリートとともに歩みを進め、今日に至るまで、フランスを代表するアルパインブランドとして成長を続けてきました。

創業から100年が経った現在も、名峰モンブランの麓から、変わらぬ情熱と積み重ねた経験を活かし、独創的で革新的な製品を世界へ発信し続けています。