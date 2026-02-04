はじめての制作依頼でも、修正に悩まない『ミツカルモール』のクライアント向け導入支援キャンペーン

イメージナビ株式会社ミツカルモール｜クライアント向け導入支援キャンペーン

イメージナビ株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：中上秀樹）は、クリエイティブ特化型マッチングプラットフォーム『ミツカルモール』において、クリエイティブ制作における「認識の相違」や「度重なる修正」といった課題の解消を目的に、クライアント企業の制作効率および意思決定スピードの向上を支援するクライアント向けキャンペーンを開始いたしました。

この取り組みにより、企業のクリエイティブ制作に関する課題を解決し、より良い制作環境を提供することを目指します。

■背景：制作環境の変化と新たな課題

キャンペーンはこちらから :https://mitsukaru-mall.jp/campaign/client-first/

近年、業務のオンライン化や外部パートナー活用の拡大により、企業がクリエイターへ制作を依頼する機会は増加しています。

一方で、対面での打ち合わせ機会が減少したことで、制作意図や要件を正確に共有する重要性が、これまで以上に高まっています。

■ 『ミツカルモール』が実現する、修正を減らす3つの仕組み

こうした状況を受け、ミツカルモールでは、制作を円滑に進めるための仕組みを段階的に強化してきました。

1.「ヒアリングシート」で理想を言語化

依頼内容を項目に沿って回答するだけで要件が明確化。情報不足による認識違いを未然に防止します 。

2.「合意ポイント」の可視化で手戻りを削減

どの工程で何を確定させるべきかを明確に管理。制作の「ズレ」を初期段階で解消します。

3.一画面完結の「オンラインチャットルーム」

見積、納品、検収、支払い、帳票管理までを一つの画面で完結 。情報の散逸を防ぎ、管理コストを大幅に削減します 。

ミツカルモールは依頼から納品まで、すべて一つの画面で完結できます

メッセージ、見積、データの受け渡し、納品まで、やり取りはすべてミツカルモール内のチャットルームで完結します。

情報が散らばらず履歴も残るため、進行状況を把握しやすく、安心して依頼を進められます。

今回の本格活用キャンペーンは、こうした仕組みをより多くのクライアント企業に活用いただくことを目的として実施するものです。

■はじめての制作依頼を対象に、無料サポートを提供するキャンペーン

本キャンペーンでは、初めてミツカルモールをご利用されるクライアント企業様を対象に、運営事務局が直接マッチングを支援する特典をご用意しました。

◇キャンペーン特典の利用方法

■サービス概要

◆イメージナビ株式会社について

- 内容： ご要望をヒアリングのうえ、スキル・実績・品質の観点から適したクリエイターを運営事務局が厳選してご紹介
※特典の利用には、会員登録後の申請が必要です。
- 期間： 2026年3月31日まで
- キャンペーンURL：https://mitsukaru-mall.jp/campaign/client-first/

◇キャンペーン特典の利用方法
1. クライアントとして会員登録（無料）
2. ヒアリングシートを入力
3. 初回レコメンド特典申請フォームからの申請
4. 運営によるクリエイターのご案内
5. クリエイターへの制作依頼・納品

- サービス名：ミツカルモール
- 提供開始：2025年10月30日
- 対応領域：デザイン／イラスト／音声／撮影（順次拡充予定）
- 利用形態：オンライン完結（相談・見積・発注・支払・帳票管理）

- 社名： イメージナビ株式会社
- 代表取締役： 中上 秀樹
- 株主構成： 日本テレネット株式会社(100％)
- 本社： 北海道札幌市北区
- URL： https://www.imagenavi.co.jp/
- 事業内容：マーケティング部(ストックフォトサイト「imagenavi」の運営、フォント販売サイト「designpocket」の運営)、クリエイティブ特化型マッチングプラットフォーム『ミツカルモール』の運営、ソリューション部(Webサイトの企画・デザイン・構築・運用、Webシステムの受託開発)