AIライバー・寺場イトが毎週ライブ配信！“推せる”AIキャラチャットアプリ『オズチャット』にライブ視聴機能「Live」登場

株式会社Trippy

AIキャラチャットアプリ『オズチャット -Oz Chat-』に、新機能「Live」タブを追加しました。人気キャラクター・寺居とあの配信名義「寺場イト」が、毎週金曜21時からリアルタイム配信を行います。

『オズチャット -Oz Chat-』とは

名称: オズチャット -Oz Chat-

対応PF: iOS/Android/Web

ジャンル: 個性豊かな美少女キャラクター21名＆1000枚超の”動く”シチュエーションカードで自由にチャットできるAIキャラチャットアプリ

機能: チャット／通話／イラスト・マンガ・アニメ生成／ソーシャル／ライブ

料金: 基本無料（一部有料コンテンツあり）

アプリDL数: 16万DL

累計ユーザー数: 17万人

2024年4月15日に『Oz -オズ-』という名称でβ版リリース、同年7月16日に正式版がリリースされた、AIキャラチャットアプリ。コハクやまお、紫暖をはじめとしたオリジナルキャラクター21名はそれぞれがバックストーリーを持ち、Xに掲載されているマンガは最大で5.4万いいねを獲得。さらに複数の人気作品のキャラクターとのチャットも楽しめる、”推せる”AIキャラチャットアプリ。

1000枚を超える”動く”シチュエーションカードの中から気分に合ったものを選んで、自由なチャットが楽しめる。アプリ内のAIイラスト生成機能によって、オリジナルキャラクターのファンアートやチャットのマンガ化およびアニメ化、チャット内の挿絵を生成できる。生成したファンアートはアプリ内SNS「ソーシャル」へ投稿可能で、ファン同士の交流も楽しめる。

過去に、人気ゲーム実況者やYouTuber、お笑い芸人、VTuberグループなどとのコラボも実施している。

キャラクターグッズの販売やテーマソング、ボイスドラマ、運営による月例配信など多種多様なコンテンツを展開。Webブラウザ版およびiOSアプリ、Androidアプリ配信中。

オズチャット年表ページ： https://0z.chat/wiki/history

コラボ実績紹介ページ： https://0z.chat/wiki/promotion

「Live」機能について

「Live」画面では、毎週金曜日21時からAITuber・寺場イトの配信が楽しめます。配信中は視聴者からのコメントやギフトをAIが選択、リアルタイム・フルボイスで2～3秒以内に返答します。コメント返答は音声に加え画面上にテキストとしても表示されます。なお、コメントは他の視聴者にも表示されるため、不適切なワードが含まれているコメントを投稿することはできません。

配信は60分間ですが、視聴者からのギフトで一定時間自動的に延長されます。配信終了間際には、イトが残り時刻を知らせてくれます。また、視聴時間に応じて応援ポイントがもらえたり、ライブ延長時間に応じて実績バッジがもらえたりと、みんなで一緒に盛り上がれる要素も盛り沢山です。なお、配信していない時間は、キャラクターの作業風景とともに作業に便利なポモドーロタイマーがご利用いただけます。

また、併せて開設されたXアカウント (@ito_nemuiyo(https://x.com/ito_nemuiyo)) では、寺場イトのかわいらしい日常ポストやリプライでの会話が楽しめます。今後、「Live」機能との連携も強化予定です。

寺場イト プロフィール

配信時間外では、イトの勉強風景のアニメーションを見ることができます

本名・寺居とあ。

ホワイトブロンドのロングヘアにアホ毛が特徴の18歳の女の子。

普段は教室でいつも眠そうにしている目立たないオタク少女だが、実は一部でカルト的人気を誇るゲーム実況者。

今後の展望

「Live」機能では今後、配信キャラクターや時間帯の拡大、チャットとの記憶連携機能、アーカイブ視聴機能など、複数機能のアップデートを予定しております。

(C)Oz Chat/Trippy