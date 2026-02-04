ほっかほっか亭 岡山・福山店長会「地域支援プロジェクト」にてグッズの売上の一部を赤い羽根共同募金へ寄付いたしました。

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部」（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、岡山県・広島県の一部エリアを担う「ほっかほっか亭 岡山・福山店長会」、一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会（本部：岡山県玉野市、代表理事：安原賢一）との共同企画「寄付つき商品 地域支援プロジェクト」を実施し、社会福祉法人 岡山県共同募金会（本部：岡山県岡山市、会長：山崎親男）への目録贈呈式を2026年1月28日（水）に実施いたしました。

ほっかほっか亭 岡山・福山店長会「地域支援プロジェクト」にてグッズの売上の一部を赤い羽根共同募金へ寄付

「寄付つき商品地域支援プロジェクト」は、 企業・団体が売上の一部を共同募金に寄付する仕組みを通じて、地域の福祉活動を支援する取り組みで、現在、岡山県内で３３件のプロジェクトが登録されています。

2022年より、ほっかほっか亭岡山・福山店長会にて実施している募金活動は、2025年度より、渋川マリンアクティビティ協会様との共同企画として、オリジナル缶バッジを制作いたしました。缶バッジには、共同募金のキャラクターや岡山県内市町村のマスコットキャラクター、ほっかほっか亭やビーチサッカーチーム「ハレクティオ岡山」のロゴなどをデザイン。ほっかほっか亭店舗やビーチサッカーの試合会場等に設置したカプセルトイの売上から制作費を除いた全額を共同募金に寄付しています。地域住民の皆さまには、カプセルトイの購入を通じて、手軽に地域貢献に参加できる取り組みとなっており、今回の寄付金額は52,490円となりました。

▼缶バッジデザイン例

▼設置されたカプセルトイ

設置店舗：富士見町店、東岡山長岡店、今店、高島店、庭瀬店、産業通り倉田店、下中野店、福成店、倉敷江長店、福田古新田店、井原店、山陽下市店、玉野郵便局前店、久世店

※カプセルトイは無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

● 寄付金贈呈式概要

・日時：2026年1月28日（水） 10:30～

・場所：岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館 （きらめきプラザ）706会議室

岡山市北区南方2-13-1

・出席者：岡山県共同募金会 会長 山崎親男 様

一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会 代表理事 安原賢一 様

ビーチサッカーチーム「ハレクティオ岡山」 選手 寺島志乃 様

ほっかほっか亭岡山・福山店長会 会長 小野勝功

■ 一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会 / ビーチスポーツチーム「ハレクティオ岡山」について

一般社団法人渋川マリンアクティビティ協会は、岡山県玉野市の「渋川海岸」を拠点に、ビーチスポーツチーム「ハレクティオ岡山（HARECTIO OKAYAMA）」を運営。単なるスポーツクラブではなく、「夢育（ゆめいく）」を理念に掲げ、ビーチスポーツを通じて夢を実現できる「人財」を育成する組織です。

ハレクティオ岡山は、ビーチサッカー、ビーチテニス、ビーチバレーの3競技を展開し、練習前には必ずビーチクリーンを行います。国際競技という利点を活かし、「来た時よりも美しく」という日本の文化を、世界のニューノーマルにすべく発信しています。

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

