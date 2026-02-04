【北海道 東川町】冬季五輪7大会連続出場の竹内智香選手を応援！パブリックビューイングを2月8日に開催

北海道 東川町

北海道東川町では、2月8日(日)の17時より、東川町にゆかりのアスリートである竹内智香選手が出場する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のパブリックビューイングイベントを、東川町共生プラザ そらいろにて開催いたします。



東川町では、これまで竹内智香選手と共同で東川町を拠点に子供たちの人材育成やスノーボードの練習環境の整備を行うことで、日本全体のスノーボード普及に取り組んできました。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスノーボード女子パラレル大回転競技において、竹内智香選手の7大会連続での日本代表選出が決まり、2月8日（日）の17時より、東川町から世界に挑む竹内智香選手を応援するためパブリックビューイングを開催をいたします。

竹内智香選手は、スノーボードアルペン競技の第一人者として、これまで数多くの国際大会でご活躍されており、本大会が現役最後の大会となる予定です。みなさまで一緒に応援しましょう。ご来場お待ちしております。

※駐車場の台数に限りがありますので、乗り合わせ又はお近くの方は徒歩でのご来場にご協力をお願いいたします。





■開催概要日時：令和8年2月8日（日）・予選 17:00～19:00・決勝 21:00～22:40※予選と決勝の間の放送はありません。会場：東川町共生プラザ そらいろ参加費：無料（申込不要）主催：東川町

後援：旭川市



■ご来場にあたっての注意事項

・18歳未満の方は、必ず保護者同伴でご参加ください。

・（公財）日本オリンピック委員会（JOC）の規定により、会場内への私物の応援グッズの持ち込みは禁止されています。



■お問い合わせ

東川町教育委員会

TEL：0166-82-2111