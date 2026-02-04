【ムーミン アラビア】“フィンランドの自然”と“日本の美学”が響き合う「Haru」コレクションに新作アイテムが登場

フィスカース ジャパン株式会社

フィスカース ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区）が展開するフィンランドのライフスタイルブランド「ムーミン アラビア」は、フィンランドの群島に着想を得たテーブルウェアコレクション「Haru（ハル）」の新作アイテムを、2026年3月25日（水）より発売いたします。

2024年に誕生した「Haru」は、フィンランドの群島の自然と、日本ならではの感性を重ね合わせたコレクションです。

今回新たに、ティータイムやサービングの時間を彩るアイテムが加わり、日常の食卓から特別なひとときまで、さまざまな場面に寄り添うラインアップが揃います。

■フィンランドの“自然”と日本の“美学”が融合する「Haru」コレクション

2024年に発売された「Haru」は、ムーミン アラビアの定番コレクションの中で、初めてフルラインで展開されたテーブルウェアコレクションです。

本コレクションは、フィンランドと日本にルーツを持つ新留直人と、フィンランド系フランス人のナタリー・ラウテンバッハーによるデザイナーデュオが手がけ、トーベ・ヤンソンの人生と作品、そしてフィンランド沿岸に広がる“群島の風景”から着想を得てデザインされています。

海に削られた岩や石を思わせる、柔らかく丸みのあるフォルムは、控えめでありながら料理や食材を主役に引き立てる“日本の美学”を感じさせる佇まいが特徴です。

コレクション名の「Haru」は、トーベ・ヤンソンが1960年代から1990年代にかけて、夏の間を過ごし、創作活動を行っていたフィンランド南部沿岸に位置する岩礁の孤島「クルーヴハル（通称：ハル）」に由来します。また、日本語で「Haru」は「春」を意味し、新たな始まりや穏やかな季節の訪れを想起させることから、この名が付けられました。

ムーミン アラビアは「Haru」コレクションを通して、北欧の自然と日常の所作を大切にする感性が調和した、穏やかなひとときを日々の食卓にお届けします。

■ナタリー・ラウデンバッハーのコメント

このように心温まるプロジェクトに携われたことを、とても嬉しく思っています。「Haru」のフォルムやイラストレーションには、たくさんの喜びが詰まっています。祝祭の席でも日常のひとときでも、誰かと食事を共にすることは大切なこと――それは、ムーミンの物語の中でも繰り返し描かれているテーマです。

■インクブルーで描かれる“群島の植物”と“ムーミンの仲間たち”に、新たなキャラクターが登場！

新作アイテムにあしらわれた、群島の植物やムーミンのキャラクターを描いたインクブルーのイラストは、ムーミン アラビアのインハウスデザインチームが手がけています。

モチーフは、トーベ・ヤンソンがムーミンの書籍や作品で数多く描いてきた、花や自然の中にムーミンのキャラクターを配したリース状のイラストレーションをもとにアレンジされています。

さらに、これまでの「Haru」コレクションには登場していなかった“4人のキャラクター”も新たに描かれています。ムーミン一家の大切な友人トゥーティッキ、せわしなく動き回る小さなニブリング、孤独な放浪者モラン、そして植物好きのヘムレンが加わり、ムーミンの世界観をより深く楽しめるコレクションに仕上がっています。

■ティータイムからディナーまで。日々の食卓に広がる「Haru」の新作アイテム

朝食やティータイム、そしてディナーまで、さまざまな食事のシーンに寄り添うセラミック製の新作アイテムが加わります。

ソーサー付きで展開される「カップ&ソーサー セット」は、お気に入りの茶葉をじっくりと抽出し、日常のティータイムを楽しむのに適したアイテムです。「ミニプレート」は、チョコレートトリュフなどの小菓子をのせるのにちょうどよく、「ミニマグ」は日本らしいお茶菓子や小さなスイーツを添える器としても活躍します。さらに、大きめの「サービングプレート」を組み合わせることで、アフタヌーンティーのセッティングも楽しめます。また、直径28cmの「サービングボウル」は、食卓はもちろん、インテリアのアクセントとしても存在感を放ち、果物などを美しく盛り付ける器としても活躍します。

これらの新作アイテムは、2024年に登場した「Haru」コレクションのデザインや色合いを受け継いでおり、既存のアイテムと自然に組み合わせながら、好みに合わせてコレクションを広げていくことができます。

「カップ&ソーサー セット」や「サービングプレート 17cm」、「ミニプレート セット」、「ミニマグ」は専用のギフトボックスで展開され、大切な方への贈り物にもぴったりです。

■「Haru」新作アイテム｜商品概要

カップ&ソーサー セット

本体価格 5,800円(税込6,380円)

A面

B面

カップ 0.3L

本体価格 3,000円(税込3,300円)

ミニマグ

本体価格 1,500円(税込1,650円)

サービングボウル 28cm

本体価格 7,500円(税込8,250円)

サービングボウル 12cm

本体価格 3,000円(税込3,300円)

サービングプレート 17cm

本体価格 3,700円(税込4,070円)

ミニプレート 12cm

本体価格 1,800円(税込1,980円)

ミニプレート セット

本体価格 3,600円(税込3,960円)

(C) Moomin Characters

ムーミン アラビアはフィスカースグループの登録商標です。ムーミンはMoomin Characters Oy Ltd.の登録商標です。

■販売チャネル

- ムーミン アラビア 公式オンラインストア(https://www.moominarabia.jp/)- ムーミンショップ- イッタラ ストア

※「ミニマグ」は、ムーミン アラビア公式オンラインストアのみで販売します。

■お客様お問い合わせ先

ムーミン アラビア 公式オンラインストア： https://www.moominarabia.jp/contact

■ムーミン アラビアについて

アラビアはフィンランド、ヘルシンキ郊外の「アラビア」地区で 1873 年に創業以来、約 150 年にわたり、フィンランドの日常生活

の中で愛されてきたライフスタイルブランド。ムーミンとのコラボレーションであるムーミン アラビアは 1950 年代から続いているシリーズです。1990 年代初めからはデザイナー、トーベ・スロッテがトーベ・ヤンソンの原画をもとに描きあげたイラストをコラージュしてデザインしています。 ムーミンたちは、仲間と一緒に過ごすこと、いいことがあったらお祝いすること、自分のための時間をもつことの大切さを教えてくれます。ムーミン アラビアのアイテムがあれば、忙しい日常から抜け出して、ムーミンたちとゆったり過ごす魔法のひととき「Mooments of Magic」を過ごすことができるでしょう。

■Fiskarsグループについて

「フィスカース(Fiskars)」は、フィンランドの小さな村の製鉄所として 1649 年に設立された、370 年以上の歴史を誇るブランドです。現在はフィスカース、ロイヤル コペンハーゲン、ウェッジウッド、イッタラ、ガーバーなど、世界的に有名なブランドを抱える大手ライフスタイルグループ企業に成長しました。“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を大切な要素と考えるフィンランド発の企業らしく、象徴的な製品、強固なブランド力、世界的な志を持つフィスカースグループの使命は、家、庭、屋外での人々の生活を豊かにすることです。“Making the everyday extraordinary(毎日をこの上ない特別な日にする)”を提供することを目指して、フィスカース ジャパンは 2017 年に発足いたしました。