【ザイオネックス社 協業 特別対談】 営業利益倍増の最適解！SCM改革でサステナグロースを実現する手法を公開しました｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、先日発表したザイオネックス社との協業開始について解説する特別対談動画を公開しました。

動画を視聴する（無料） :https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/movie/scm-zionex-202602/

製造現場において「売上はあるが利益が残らない」背景には、販売予測の精度の低さや、部門間の力関係による在庫の歪みといった構造的な課題があります。本協業の目的は、こうした現場の課題を解決するだけでなく、SCMの変革を通じて営業利益を倍増させる「勝てる経営基盤」を構築することにあります。

「売上はあるのに利益が残らない」という課題に対し、中堅・中小製造業が取り組むべきSCM（サプライチェーンマネジメント）改革の具体策を解説します。現場の部門間対立やExcel管理の限界を突破し、企業成長を加速させるための「勝てる経営基盤」の作り方を紐解きます。

動画を視聴する（無料） :https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/movie/scm-zionex-202602/

会社概要

会社名：株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163