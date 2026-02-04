「贈る喜び」をお届けするオンラインストアamaは、日本正規販売代理店を務めるヨーロッパのペーパーアイテム4ブランドのコレクションを通して、2026年のギフト提案を行います。





気持ちつながる贈り物体験





「おめでとう」を形にすることが難しくなっている昨今。物価高によるコスト削減や深刻な人手不足により、小売店での無料ラッピングサービス縮小の動きが相次いでいます。一方で、30～60代女性を中心とした消費者の間では「簡素化」ではなく、あえて自分の手を動かして想いを込める「ひと手間の価値」が再評価されています。私たちはこの「不便さ」を「豊かな体験」へと転換する、新しいギフトの形を提案します。





例えば、オランダ発Jurianne Matter(ユリアン・マター)のペーパーアイテムは、ハサミも糊も使わず、わずか5分で一枚の紙が立体的なお花やお家へと変わります。これは単なる資材ではなく、忙しい日常の中で指先を動かし、心を整えるマインドフルネスな時間を提供するアートピースです。





新生活の門出や母の日など、感謝を伝える季節に、贈る側も、贈られる側も幸せになる贈り物体験をお届けします。





ラッピングは「任せる」から「自分で楽しく包む」へ。









■なぜ今、自分で作るのか

・「ひと手間」が最大のギフトに

効率化が進む社会だからこそ、自分の手で紙を折り、組み立て、メッセージを添える「不器用な時間」そのものが、相手への最高の贈り物になります。





・誰でも簡単に楽しめる

DIYキットやラッピングペーパーは、綺麗に仕上げるよりも、楽しんで自由に仕上げることに重きを置いてデザインされています。相手を思いながら自分で手を加えて贈る楽しさは、贈る側、受け取る側両者にとって特別な贈り物体験となります。





・セルフメンテナンスとしてのクラフト体験

指先を動かしながら立体的な紙の花やお家を作り上げたり、本やお菓子などを包装紙で包む時間、一枚のカードへ大切な方へのメッセージを手書きで書く時間は、忙しい日常の中で自分の心を整える「マインドフルネス」なひとときでもあります。





例えばJurianne Matter(ユリアン・マター)のDIYキットは、忙しい女性が5分で自分を取り戻し、日常生活のリズムを穏やかに整え、美しさ、静けさ、そしてそれぞれにとって意味のある空間を増やすことを目指しデザインされています。





「つくる」で心整う時間を









■amaについて

私たちは、ベビーギフトと贈る喜びを提案するオンラインストア「ama」を2015年にオープンし、これまで赤ちゃんとご家族の皆さまへたくさんの幸せな贈り物をお届けしてまいりました。





ラッピングをする、贈る、受け取る。

そしてお客さまよりいただく温かいメッセージ。

これまで、数えきれないほどの「贈る喜び」をお客さまとともに感じてまいりました。





2022年、このたくさんの幸せな喜びを纏ったアイテムの卸販売を開始し、BtoB事業では、現在4ブランドのコレクションを日本正規代理店としてご紹介しています。









■ブランド紹介

ギフトに添えて贈るちいさな美術館のようなインテリアカードや、季節の移ろいを感じる絵画のような包装紙、「つくる」で心整うひとときを感じられるお花やお家のDIYキットなど。

一枚の紙以上の「気持ちを繋ぐアートピース」として、受け取られた方へ心豊かな日々をお届けするコレクションが揃います。









■Jurianne Matter(ユリアン・マター)

・北欧の空気感を纏ったミニマルで詩的な「美しき」ホームアクセサリー

https://www.amababy.jp/faces/juriannematter

オランダのデザイナーがIKEAのスタイリストなどを経て自身の名を冠しスタートしたデザインスタジオ。一枚の紙から生まれる繊細な花々や、北欧を感じさせるミニマルな造形のお家など。「組み立てる楽しみ」と「飾る喜び」を両立させた環境にも優しいプロダクトは、世界30カ国以上のライフスタイルショップやミュージアムショップなどで愛されています。





Jurianne Matter





・製品一覧

https://www.amababy.jp/gift?class=juriannematter





・春ギフト・母の日セレクション

水の上で咲く魔法のお花のメッセージカード「マジックフラワー」Festive 税込1,210円

https://www.amababy.jp/product/magicflower_festive





紙のお花のDIYキット各種 税込1,879円～3,300円

https://www.amababy.jp/product-tag/paperflowers





・紙のお花のDIYキットをはじめ、ユリアン・マターの製品は、これまで百貨店やインテリアショップ、保育・介護施設等でのワークショップでの使用実績がございます。

「つくることで心が整う」「指先を動かしているうちに、久しぶりに無心になれた」

「子どもが夢中で作っていて集中力に驚いた」「既製品を買う以上の遥かな満足感がある」

といった声を多くいただきました。

人手不足により店頭での個別対応が難しい小売店様においても、本製品を導入することで、お客様に「思い出という付加価値」をセルフサービス形式で提供できる新しいソリューションとして評価されています。









■OMPAK(オンパック)

綺麗に包むよりも、自分の手で楽しみながら包む。季節のうつろいを感じるオランダの包装紙

https://www.amababy.jp/faces/ompak

「相手を想って包む」気持ちへ寄り添うオランダのギフトラッピング専門店。絵画のような模様、美しいカラーパレット、そして絶妙な厚みとマットな手触り。オランダのデザイナーJurianne Matterがデザインを手がける洗練された包装紙が揃います。





OMPAK





包装紙一覧

https://mall.kinarino.jp/item-76369









■ARIANA MARTIN(アリアナ・マーティン)

・ロンドンのV&A博物館ミュージアムショップにも並ぶ、陽気で色あせないコレクション

https://www.amababy.jp/faces/ariana-martin

英国シェフィールドを拠点とするパターンデザイナー。

ポップな色、みずみずしく大胆な柄、生命力溢れるモチーフ。デザイン史の修士号を持つデザイナーによるコレクションは、20世紀前半のデザイナーや作品への深い研究を基に生み出されています。

また、英国最大の活版印刷スタジオArchivist Gallery(アーキヴィスト・ギャラリー)とのコラボレーションで活版印刷カードやラッピングペーパーも提案しています。





ARIANA MARTIN X Archivist





・製品一覧

https://www.amababy.jp/product-tag/ariana-martin





・春ギフト・母の日セレクション

レタープレスカード Ariana Tulips 税込770円

https://www.amababy.jp/product/archivistxariana_tulips





レタープレスミニカード Hands by Ariana Martin 税込495円

https://www.amababy.jp/product/archivistxariana_hands





リソグラフ印刷 うす紙 Sakura 税込1,100円(3枚入り)

https://www.amababy.jp/product/ag_tissuepaper_sakura





暮らしを彩る、陽気で色あせないデザイン





・アリアナ・マーティンが独自の視点で綴るデザイン史についてのおたより

https://www.amababy.jp/spotlight-on

アリアナ・マーティンが注目する20世紀のデザイナーや作品を、あまり知られていないパターンとプリントにスポットライトを当て貴重な資料とともにご紹介しております。





01「MORTON SUNDOUR FABRICS」

時代を超えて色あせないもの。モートン・サンダー・ファブリックス物語

https://www.amababy.jp/spotlight-01









■Melanie Voituriez(メラニー・ヴォワトリエ)

・フランス ノルマンディーで描かれる、旅のかけらのようなイラストレーション

https://www.amababy.jp/faces/melanie-voituriez

フランス北部ノルマンディーを拠点に活躍するイラストレーター。

日々のささやかな瞬間をそのまま描き留めたような詩的な美しさのポストカードは、手のひらのアート作品といった趣があります。イラストはガッシュ/水彩で描かれ、フランス北部の都市ルーアンで環境に配慮した印刷工程で印刷されています。





Melanie Voituriez





・製品一覧

https://www.amababy.jp/gift?class=melanie-voituriez





・春ギフト・母の日セレクション

ポストカード「あなたへのメッセージ」 税込550円

https://www.amababy.jp/product/mvpcard_4231





ポストカード「ガーデンランチ」 税込550円

https://www.amababy.jp/product/mvpcard_4202









■卸売について

https://www.amababy.jp/wholesale

お取り扱いをご検討の小売店さまへはウェブカタログやサンプルをお送りいたしております。

メールまたは以下お問い合わせフォームより「卸売カタログ/サンプル希望」と明記のうえお気軽にお問い合わせくださいませ。





日本代理店ブランド

・Jurianne Matter(ユリアン・マター)

・OMPAK(オンパック)

・ARIANA MARTIN(アリアナ・マーティン)

・Melanie Voituriez(メラニー・ヴォワトリエ)





気持ちをつなぐアートピース









■amaについて

公式サイト ： https://www.amababy.jp/

キナリノモール店： https://kinarino-mall.jp/ama





ベビーギフトと贈る喜びを届けるオンラインストア「ama」の運営と、一部取り扱いブランドの日本における販売代理店を務めます。

私たちは「贈る喜び」を通して、心豊かな日々、そして未来をお届けします。









■お問い合わせフォーム

https://www.amababy.jp/contacts