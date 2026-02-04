株式会社N-LaBo(本社：東京都中央区、代表取締役：川辺 奈穂)は、**脳疲労・睡眠改善を目的とする鍼灸院「NEL」**のフランチャイズ加盟店募集を開始いたしました。

(お問い合わせフォーム： https://forms.gle/Y7XaJb59p1G4dvuv6 )





イメージ





睡眠不足は、個人の体調管理にとどまらず、生産性や生活の質にも影響を及ぼす社会的な課題として注目されています。当社では、こうした背景のもと、直営店舗で培ってきた運営ノウハウと再現性のある仕組みを活かし、サービス価値をより多くの地域へ届けるため、このたびフランチャイズという形での全国展開を決断しました。





なお、本モデルは、施術に直接関わることなく、経営・運営に注力したい事業オーナーや、既存事業とのシナジーを検討する企業の新規事業としても導入しやすい設計としています。









■NELについて





内装





「NEL」は、2022年3月に開院した、脳疲労・睡眠に特化した鍼灸院です。

渋谷・六本木・銀座に店舗を構え、多くのお客様にご利用いただいています。





施術は、東洋医学と睡眠の知見をもとに、国家資格を有する鍼灸師が一人ひとりに合わせて行うオーダーメイド型です。自律神経に配慮した独自メソッドと痛みの少ない鍼、完全個室の空間により、初回から変化のお声をいただくことも多く、サブスクリプションコースは、継続率86.9％以上を維持しています。開院以降、SNSを中心に注目を集め、幅広い層から支持されています。









■【施術不要・運営に集中】NELフランチャイズの特徴

《01 安定集客が見込める仕組み》

成長する睡眠市場

健康意識の高まりを背景に、今後も成長が期待される分野で安定した需要が見込める





「睡眠×鍼灸」という新カテゴリ

競合が少なく、明確な差別化が可能な独自ポジションを確立





「症例と対策」の体系化で効果が得られやすい施術ノウハウ

サブスクリプションコースで高いリピート確保





《02 顧客単価を高める収益構造》

施術＋物販による複合的な収益モデル

施術に加え、独自開発商品の販売で顧客単価の向上を実現可能





《03 充実の本部サポート》

開業後も安心の本部サポート体制

コールセンター代行、予約・決済システムの提供など、運営負荷を軽減する安心のサポートが充実





《04 未経験でもOK》

鍼灸師の採用も本部にお任せ可能。施術に入らず、経営視点で店舗を運営したい方にも適したモデル。

開業後も、本部スーパーバイザー(SV)が定期的に巡回し、運営状況の確認や改善提案を実施。

オーナー様が店舗経営に専念できる環境を、継続的に支援します。









■収益モデル

本フランチャイズでは、直営店での実績をもとに、

投資回収期間2～3年を想定したモデル設計をしています。





【2ベッドモデル】

・初期投資：約880万円

・想定投資回収期間：2～3年

・想定営業利益率：約24％





【4ベッドモデル】

・初期投資 ：約1,600万円

・想定回収期間：2～3年

・想定営業利益率：約27～29％

※本数値は一定の前提条件に基づく想定値であり、実際の投資回収期間・収益性を保証するものではありません。

※稼働率、立地条件、人件費、運営状況等により数値は変動します。

※出店エリア等の詳細は個別相談にてご案内いたします。









■募集要項・フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

現在、フランチャイズ加盟をご検討中の方向けに、個別面談会を実施しております。





【募集要項】

加盟金 ： 1,000,000円

ロイヤリティ ： 10％

システム利用料 ： 5万円(初年度：3万円)

広告分担金 ： 月2万円

申し込みフォーム： https://forms.gle/Y7XaJb59p1G4dvuv6





「眠れない」ことで日常や人生の質が下がってしまう人を、一人でも多く救いたい。

その想いに共感し、ともに「睡眠の価値」を社会に広げていくパートナーとしてご参画いただける皆さまとお会いできることを、心より楽しみにしております。









■株式会社N-LaBoについて

代表の川辺 奈穂は、自身の不調が鍼灸で改善した経験から『銀座ハリッチ』を開業。美容・睡眠・婦人科など多様な専門鍼灸院や、パーソナルトレーニングジムを展開。株式会社N-LaBoは、今後もこだわり抜いた鍼灸技術とサービスにより、お客様のライフパートナーで在り続けます。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社N-LaBo

本社所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座6-16-3 東京真珠ビル4F

代表取締役： 川辺 奈穂

事業内容 ： 美容鍼灸院の運営(美容鍼灸院『銀座ハリッチ』15店舗／

睡眠改善鍼灸院『NEL』3店舗／

EMSパーソナルトレーニングジム『BCT』2店舗

鍼灸施術・化粧品事業)

NEL Webサイト ： https://nel-hari.jp/

NEL公式LINE ： https://lin.ee/MTgqoFU

NEL公式Instagram： https://www.instagram.com/nel_by_haricchi/

YouTube ： https://www.youtube.com/@kawabenao_ginzaharicchi