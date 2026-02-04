フルリニューアル「Smart Attack V3」





株式会社G-Smart(本社：東京都台東区、代表取締役社長：本垰 和孝)は、ノーコード現場報告アプリ「Smart Attack」をフルリニューアルし、新バージョン「Smart Attack V3」の提供を2025年12月17日より開始いたしました。





≪ウェビナー開催のご案内≫

フルリニューアル版「Smart Attack V3」ご紹介ウェビナーを開催いたします！

実際の画面や新機能のデモを交えてご紹介いたします。





【開催日程】

・日程1：2月12日(木) 14:00～14:40

・日程2：2月17日(火) 10:00～10:40

・日程3：2月25日(水) 14:00～14:40





【お申込みURL】

ウェビナーへのご参加希望の方は、下記リンクよりお申込みください。

https://zoom.us/webinar/register/WN_WGG0fakSSoeb6kqXQHbS5Q





皆様のご参加を心よりお待ちしております。









ノーコード現場報告アプリ「Smart Attack」は、リリース以来15年間にわたり、ビルメンテナンス、不動産管理、設備点検、損害査定など、幅広い現場業務を支え、標準ツールとして効率化に貢献してきました。今回の「Smart Attack V3」では、長年ご利用いただいているユーザー様の声を反映し、画面UIデザイン刷新、処理速度の大幅向上、地図・スケジュール管理機能の強化など、多彩なアップデートを実装しています。

現場作業者と管理者の双方が、これまで以上にスムーズかつ直感的に操作でき、生産性向上と業務プロセスの最適化ができるようになりました。









■フルリニューアル版「Smart Attack V3」 6つのポイント

(1)ノーコードで自社仕様の報告書書式を誰でも簡単に設定可能

使い慣れたExcelフォーマットをそのまま利用でき、スマホから業務報告を行うと、報告書がその場で自動生成されます。

スマホの入力画面はノーコードで直感的に設定でき、ITの専門知識がなくても、誰でも簡単に作成・編集が可能です。

自社の業務内容や部門、顧客ごとの運用に合わせて柔軟に対応でき、すぐに利用を開始できます。





(2) 使いやすくなったユーザーインターフェース

スマホアプリとPC版管理画面のデザインを全面刷新し、必要な情報へ最短でアクセス可能になりました。現場作業者と管理者の双方が直感的に使える操作性を実現しました。





(3) 動作スピードの大幅向上

スマホアプリとPC版管理画面ともに処理スピードが大幅に向上。

データ読み込み、ダウンロード、検索など、日々の基本動作が圧倒的にスピードアップし、ストレスのない快適な操作性を実現。スマホアプリでは、オフライン利用に対応しつつ、オンライン時に自動更新を行うハイブリッド通信方式を実装しました。





(4) 地図機能の大幅強化

スマホアプリで、当日の作業場所を複数ピン表示し、ルート検索にも対応。

PC版管理画面では撮影方向を含めた詳細確認機能追加など“視覚的にわかる現場管理”が可能となりました。





(5) 権限機能の拡張

企業の組織や運用に合わせて柔軟にグループやユーザーを作成し、権限設定が可能。

スマホアプリ含む閲覧範囲や報告可能範囲など、企業独自のルールに合わせてきめ細かく設定でき、組織にフィットするセキュアな運用が可能となりました。





(6) 現場の入力を効率化する新機能を追加

スマホアプリの報告画面で、「QRコード読み取り入力」や「入力進捗バー」などの新しい機能を搭載しました。入力業務がこれまで以上に“速く・正確に・迷わず”行えるようになりました。





「Smart Attack V3」さらなる詳細情報は、下記サイトよりご確認いただけます。

URL： https://www.smartattack.jp/v3/









■ご利用料金

・SAスターターパック

月額15,000円／5ID (追加ライセンス 月額3,000円／ID)





・SAスタンダードパック

月額18,000円／5ID (追加ライセンス 月額3,600円／ID、PDF変換機能付き)





※初期費用は0円です。

※年間契約となります。

※全て税別価格となります。









【株式会社G-Smart 会社概要】

社名 ： 株式会社G-Smart

所在地： 〒111-0042 東京都台東区寿2-10-13 田原町シティビル5階

設立 ： 2012年4月

代表者： 代表取締役社長 本垰 和孝

URL ： https://www.smartattack.jp/









