エイジングケア*1エステ「レイテノール」を運営するレイズ＆カンパニー株式会社(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：杉山 巨樹)は、自社開発スキンケア「レイテノールスキンケアシリーズ」初となる美容液「レイテノールリッチセラム」を2026年2月14日(土)に発売いたします。

本商品は、うるおいが失われやすく、ハリ不足を感じやすい40代以降の素肌に着目し、毎日のスキンケアで肌をやさしく整え、うるおいとハリ感のある肌印象へ導くエイジングケア*1美容液です。

なお、発売に先駆け、2026年2月13日(金)でお願いいたします。までの期間、レイテノール公式オンラインショップにてご予約を受け付けております。





*1 年齢に応じたケア





レイテノールリッチセラム





◆うるおい満ちてハリ目覚める

40歳からはじめる年齢肌ケア美容液





40歳以降の素肌に欠かせない潤いと栄養を、複合的なアプローチでサポートし、年齢とともに変化する肌悩みに寄り添う美容液です。

とろりと素肌に吸い付くテクスチャーが肌をみずみずしく潤し、レチノール誘導体*3や7種類のペプチド*4が弾むようなハリ感をサポートします。

角質層のすみずみまで潤いと栄養が行きわたり、自然なツヤ感のある明るい肌印象に導きます。





*2 年齢に応じたケア

*3 パルミチン酸レチノール：整肌成分

*4 ヒトオリゴペプチド-1、オリゴペプチド-34、アセチルデカペプチド-3、

オリゴペプチド-20、オリゴペプチド-24、カプロオイルテトラペプチド-3、

アセチルヘキサペプチド-8：すべて肌コンディショニング成分









◆肌に無理をさせない毎日使えるエイジングケア*5美容液

毎日使うと肌の疲労が蓄積してしまいがちなエイジングケア*5美容液。

レイテノールリッチセラムは素肌の守り手としてフラーレン*6とナイアシンアミド*7を配合し、素肌の揺らぎを防ぎつつ、肌環境を健やかに保つことを目的に設計しました。





紫外線ダメージから肌を守り安定性を高めるフラーレン*6と、

バリア機能をサポートし明るい印象に導くナイアシンアミド*7は、40歳以降のトラブルの起こりやすい素肌を整える強力な相棒です。

この2つを配合したことでレイテノールリッチセラムはエイジングケア*5美容液ながら、毎日使うことのできる穏やかな使い心地を両立しています。





*5 年齢に応じたケア

*6*7 保湿成分









◆3つの肌安全試験＆6つのフリー項目

毎日使うものだからこそ、サロンクオリティの低刺激にこだわりました。

パッチテスト・スティンギングテスト(低刺激性テスト)・アレルギーテストの3つの肌安全試験を取得し、敏感肌の方にもお使いいただけます。*8





合成界面活性剤・パラベン・アルコール・鉱物油・香料・着色料フリーで、肌に馴染んで嬉しいものだけを厳選して配合しています。





*8 すべての人にアレルギー・刺激が起きないわけではありません。





ブランドロゴ





◆レイテノールスキンケアシリーズのコンセプト

レイテノールスキンケアシリーズは「ノーファンデーションで生きましょう」をテーマに、エステサロンが培ってきた知識と経験に基づき、「ファンデーションで隠すのがもったいなくなる素肌づくり」を目指したスキンケアです。





歳を重ねることが怖い、老いていく自分が怖い、女性なら誰もが一度は直面する孤独な恐怖です。私たちレイテノールは同じ女性としてその恐怖に寄り添い、安心して年齢を重ねることができる理由になれるような商品づくりを目指しています。





レイテノールスキンケアシリーズは皮膚常在菌のバランスに着目し、バリア機能をサポートすることでエイジング世代のお肌に訪れがちな肌トラブルと向き合うスキンケアです。

高機能イオン還元水、HJ1-S乳酸菌*9、ミネラル*10を配合し、素肌が本来持つ美しさを引き出す商品づくりを行っています。





*9 乳酸桿菌溶解質：保湿成分

*10 ケイ素：整肌成分









◆製品情報

レイテノールリッチセラム

価格 ：9,790円(税込)

内容量：30mL(1回2プッシュ朝晩使用で約1.5か月分)

成分 ：海水,BG,グリセリン,ペンチレングリコール,水,セイヨウシロヤナギ樹皮エキス,ヒアルロン酸Na,セリン,乳酸桿菌／ワサビ根発酵エキス,ソルビトール,ポリグルタミン酸,カプリリルグリコール,β-グルカン,オリゴペプチド-34,アセチルデカペプチド-3,オリゴペプチド-20,オリゴペプチド-24,カプロオイルテトラペプチド-3,デキストラン,ヒトオリゴペプチド-1,コンドロイチン硫酸Na,加水分解エラスチン,水溶性コラーゲン,パンテノール,乳酸桿菌発酵液 ,アセチルヘキサペプチド-8,フラーレン,ダイズ油,ピーナッツ油,スクワラン,パルミチン酸レチノール,ナイアシンアミド,キサンタンガム,ミリスチン酸ポリグリセリル-10,コーン油,テトラヘキシルデカン酸アスコルビル,トコフェロール ,フェノキシエタノール





ハリ目覚める美容液





発売日 ： 2026年2月14日(土)

ご予約方法 ： レイテノール公式通販サイトよりご予約いただけます。

ご予約特典 ： レイテノールポイント10％還元

(1pt＝1円でレイテノール公式通販サイトにて

ご利用可能なポイントです)

レイテノール公式通販URL： https://c.raytenor.jp/









■ブランドプロデューサー「杉山 奈津子」について

□レイテノールオーナー

□INFA国際エステティシャン ゴールドマスター

□ドクターリセラスキンフィットネスカウンセラー

□コスメコンシェルジュ

□YouTubeチャンネル登録者17万人(2026年1月時点)





1964年生まれ 60歳 北海道札幌市出身。2人の娘の子育てに奮闘した後、ある日自分が顔中シミだらけの鉄が錆びたような薄汚れた顔をしていることに気付く。あらゆる化粧品やエステサロンを試した挙句、「本当に自分の肌のことを考えてくれる人はどこにいるのだろうか？」と思い悩み、どこにも居ないなら自分がなる！と40歳で自らエステティシャンの道を志す。

現役エステティシャンとしてお客様のお肌に向き合うこと17年。レイテノールは個人経営サロンとしては湘南エリアで最大の店舗面積を持つエステサロンに成長し、開業以来、数千人の肌と向き合ってきた。2023年にはレイテノールクレンジング＆ウォッシュを発売。「ノーファンデで生きましょう」を合言葉にスキンケアメーカーとしてその一歩を踏み出す。

『たかがお肌、されどお肌』

同じ悩みを持つ女性として、共に笑顔で人生を送れるような美容の相談役として、自分自身の経験に基づいてより多くの人に真実と真心を伝えるべく日々邁進中。





美肌家 杉山 奈津子









◆関連サイト情報

公式HP ： https://rays-company.co.jp/

公式通販サイト： https://c.raytenor.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/raytenor/

YouTube ： https://www.youtube.com/@RaytenorJp









◆会社概要

レイテノールは『素肌が輝く、光が灯る。』をモットーとし、同じ悩みを持つ女性として、ともに笑顔で人生を送る美容の相談役として、安心して末永くご利用いただけるサロン運営・化粧品開発を目指しています。

またヘアケアブランドRe:innocentやコルギサロン、飲食店を運営し、身体の内外から美容と健康をサポートするための事業を展開、そしてそれらを多くの方に伝えるためにYouTubeチャンネル(アンチエイジング専門*レイテノールチャンネル、登録者16.9万人)の運営を行っています。





会社名 ： レイズ＆カンパニー株式会社

所在地 ： 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-17 米善ビル4階

代表者 ： 杉山 巨樹

事業内容 ： エステサロン、スキンケア・ヘアケア開発、コルギサロン、

飲食店運営、動画制作、スタジオ事業

通販サイト ： https://c.raytenor.jp/

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@RaytenorJp