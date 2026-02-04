マーケティング支援およびコンテンツプロデュース事業を展開する株式会社ケイ・トレイン(所在地：東京都港区、代表取締役：堀江 理宏)は、代表取締役の堀江 理宏による新刊を2026年2月11日に全国書店およびAmazonにて発売します。





お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと





「お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと」

詳細： https://amzn.to/3YfDtTu





本書は、投資や節約のノウハウを伝えるものではなく、親として子どもにどのようにお金と向き合う姿勢を伝えるべきかを主軸に、お金の本質、働く意味、人生の選択肢を持つことの重要性を具体的にまとめた一冊です。発売前から子育て世代を中心に関心を集め、初版刊行前の段階で増刷が決定しました。









■「書籍名」について

本書は、著者自身が若い頃に経済的に困窮し、好きなことを続けられなかった経験を持つ父親として、「お金がないことで人生の選択肢が奪われる現実」と向き合ったことをきっかけに執筆されました。

子どもに対して、ただ貯金や節約を教えるのではなく、なぜお金が必要なのか、お金は人生においてどんな役割を持つのか、どのように使えば後悔の少ない選択ができるのかといった本質的な問いを、家庭で自然に話せる言葉で整理しています。





親世代が抱える将来不安や教育への迷いに対し、「お金とは人生の選択肢を広げるための道具である」という視点を提示する内容となっています。





＜目次＞

第1章 人生を動かすお金とのつきあい方

第2章 お金の哲学を養う

第3章 知っておくべき4つのリアル

第4章 これだけはやっておきたい2つの投資

第5章 年代別に考えるお金とのつきあい方

第6章 子どもたちに伝えたいお金のこと









＜書籍概要＞

タイトル：お金がないと夢も希望も持てない現実を悟ったパパが子どもたちに伝えたいお金のこと

著者 ：堀江 理宏

価格 ：1,760円(税込)

発売日 ：2026年2月11日

ページ数：240ページ

仕様 ：四六判・並製

ISBN ：978-4-434-37272-8

発行元 ：パブラボ

URL ： https://amzn.to/3YfDtTu









■著者プロフィール

堀江 理宏(ほりえ まさひろ)

1985年12月生まれ。茨城県出身。株式会社ケイ・トレイン代表取締役。

音楽に夢中になるあまり経済的に困窮し、好きなことを続けられない現実に直面。お金がないことで夢まであきらめざるを得ない苦しさを経験し、経済的自由こそが本当の自己実現の土台であると痛感。会社勤めの後、独立。事業以外にもお金を増やそうと投資を開始。30万円の元手を約5年で3,000万円に増やすなど成果を重ねてきた。現在は自己実現と資産形成を指南するサロンやスクールを主宰。これまでにプロデュースした講座の受講者は延べ5,000名を超える。趣味は旅行、サウナ、格闘技観戦など。二児の父として「お金と自由、そして幸せの本質」を次世代へ伝えている。

堀江 理宏 公式サイト https://www.masahiro-horie.com





堀江 理宏





■会社概要

商号 ： 株式会社ケイ・トレイン

代表者 ： 代表取締役 堀江 理宏

所在地 ： 〒106-0044

東京都港区東麻布二丁目35番1号 KCビル6階

設立 ： 1996年9月13日

事業内容： マーケティング支援事業

プロモーション企画・制作事業

エンターテインメント事業

コンサルティング事業

プロデュース事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://k-train.co.jp/









＜関連サイト＞

公式サイト： https://www.masahiro-horie.com

公式X ： https://x.com/masahiro_h1209









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ケイ・トレイン お客様相談窓口

TEL ： 03-6555-1698

お問い合せフォーム： contact@k-train.co.jp