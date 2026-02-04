イタリアの輸入販売事業を行う株式会社il bivio(所在地：東京都港区)は、イタリアのチョコレートイベント「ミアチョコラテリア」を、2026年2月4日(水)より松屋銀座(東京)にて開催いたします。





ミアチョコラテリア





「株式会社il bivio」URL： https://il-bivio.com/





バレンタイン発祥、美食大国イタリアの魅惑あふれるチョコレートが今年もやってきました。





北イタリアのトリノからシチリアまで、il bivio初の取り扱いブランドを含めた7ブランドが登場！









■取り扱いブランド：「スタイナー」

トスカーナからはミアチョコラテリアの顔ともなる「スタイナー」が登場。

ゴールドのパッケージに動物達があしらわれたブランドのシグネチャー「アニマルゴールドシリーズ」より新作3種類がお目見え。





まるでアートのようなパッケージとユニークなフレーバーをお楽しみいただけます。

Stainer(スタイナー)





■取り扱いブランド：「マンドリーレ・メリス」

トリノからは、1986年ジュゼッペ・マンドリレと、マリア・アントニエッタ・メリスによって設立されたトリノの名門ブランド「マンドリーレ・メリス」がil bivioの取り扱い商品として初登場！





創業のきっかけになった代表作「クネージ・アル・ラム」や、イタリアの最高級格付けワイン「バローロ入りのプラリネ」など全10種類にも及ぶ多彩なプラリネチョコレートがバラ売りで楽しめます。

マンドリーレ・メリス

目が覚めるようなラム酒の余韻が楽しめる大粒チョコ「クネージ・アル・ラム」









【シチリアからは、4ブランドが登場！】

一度にモディカチョコレートが4ブランドも揃う貴重な機会です。

モディカチョコレートは、アステカ帝国時代からスペインを経てシチリアの小さな街モディカに伝わったという通称“古代チョコレート”として親しまれています。





■取り扱いブランド：「ナクレ」

カカオバターがまだ存在していない時代のシンプルな古い伝統製法でいまだに作られ、カカオと砂糖を低温で調理するために残る砂糖のジャリジャリ感が魅力。





カカオ本来の味が楽しめる上に、ジャリジャリした食感の虜になる人が年々続出するモディカチョコレートです。

ナクレ

イタリアのジューシーでしっとりしたオレンジピールとジャリジャリした砂糖の食感は絶品です。





■取り扱いブランド：「スフィッチ・ゴロージ」

母と息子二人で作る初登場の「スフィッチ・ゴロージ」からは、シチリアの特産物サボテンが登場。スイカのような糖度と熟した柿のようなねっとりした甘さが特徴です。

スフィッチ・ゴロージ





■取り扱いブランド：「チョモド」

そしてシチリアの希少食材を使い、チョコレートを通じて女性の権利や象徴を主張する社会派ブランド「チョモド」が3年ぶりに日本へ。





世界中が熱望する伝説の生産者クラウディオ・コラッロ氏の貴重なカカオやシチリアの希少食材を使い、五感を揺さぶられる深い味わいのチョコレートを体験できます。

チョモド

モディカの街を描いたパッケージなど、美味しさは勿論ファッション性の高さもイタリアならでは。





■取り扱いブランド：「カーサ・ドン・プリージ」

日本でも年々ファンが増え続けるシチリアの社会的労働組合が手がけるブランド。





使用するカカオの労働状況からこだわり、地元の女性たちが心を込めて作るチョコレートは一度食べると忘れられない美味しさ。

カーサ・ドン・プリージ

古代からの製法をいまだ引き継いで作る「カーサ・ドン・プリージ」のシチリアの塩と砂糖のジャリジャリした食感は格別の味わい。





モディカチョコレートファンにとっては非常に貴重な、国内では滅多にないモディカチョコレート4ブランドの競演！シチリアから届いた贅沢な食べ比べが楽しめます。









美味しくて楽しく、歴史的にも非常に深いイタリアのチョコレート。すべてここにしかない、魅力あふれる美味しいチョコレートの祭典「ミアチョコラテリア」へ、より多くの方にお越しいただけますと幸いです。









■催事販売スケジュール く松屋銀座＞

2026年2月4日(水)～2月14日(土)

東京都中央区銀座3-6-1／松屋銀座8階イベントスクエア









■会社概要・ECサイト

商号 ： 株式会社il bivio(イルビヴィオ)

所在地 ： 〒106-0031 東京都港区西麻布4-17-2 2F

会社HP ： https://il-bivio.com/

ECサイト ： https://unico-e-solo.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/ilbivio_italy/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社il bivioお客様相談窓口

TEL ： 03-6384-0247

Email： info@il-bivio.com