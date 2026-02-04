コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)の3日間、「韓国」の魅力を体験できるイベント「韓国気分」を開催します。

旅行に行かなくても、吉祥寺でご当地旅気分が味わえるイベント「気分シリーズ」の第二弾です。

前回の「沖縄気分」に続き、今回は最先端のファッションやK-POPで世界を席巻している、若者に大人気の「韓国」をテーマに、美味しい韓国グルメはもちろん、袋麺やカップ麺、SNSで話題のお菓子や韓国コスメの販売や、韓国の文化を楽しめる韓国メイク体験や、クミギ体験、モールドールワークショップなど、『今』の韓国のトレンドが盛りだくさんのイベントです。ステージではK-POPダンスのステージも開催！吉祥寺で「韓国」の気分を存分に味わえる3日間です。





イベントビジュアル





＜イベントキービジュアル＞

■チキンやトッポギ、タンフルなど人気の韓国グルメが勢ぞろい！

その場で作った料理を提供できるキッチンワゴンでは、本格韓国料理から人気の食べ歩きフードまで、韓国グルメといえばこれ！というメニューを集めました！





●Green Green Korean Dining

吉祥寺駅から徒歩10秒。吉祥寺の本格韓国料理店「Green Green Korean Dining」がコピス吉祥寺に初出店！

丹精込めた手作りの韓国料理をご提供します。トッポギやチャプチェ、チキンなど美味しい韓国グルメをお楽しみください。今回のイベント限定の味付けのチキンもあります！





Green Green Korean Dining





●ウソップチキン

世界一の韓国チキン屋を目指すキッチンカーのお店「ウソップチキン」がコピス吉祥寺に初出店！

お店代表メニューのチキンはもちろん、ソトックソトック、チーズボールなど提供予定です！韓国の食べ歩きフードを存分に楽しめます。





ウソップチキン





ウソップチキン(2)





●BerryMoon

韓国風イチゴ飴とフルーツミックスを味わえるタンフル専門のお店です。

今回の「韓国気分」会場限定で、タンフル4粒の上にハート型マシュマロを乗せたスペシャルメニューをご提供します。





BerryMoon





■韓国文化ともいえる袋麺や、SNSで話題のお菓子まで！

物販スペースでは、SNSで人気のスイーツや韓国発のお菓子やジュース、韓国の文化ともいえるインスタントラーメン(袋麺)の他、韓国メイクを楽しめる化粧品やキャラクターグッズまで幅広い商品を販売します。









＜Pick UP店舗紹介＞

●マカロンシェリー

マカロンが苦手な方がマカロン好きになる焼き菓子店マカロンシェリーが、小麦粉不使用の大きなサイズの宝石マカロンを販売します。

クリーミーでありながらもさっぱりとした風味を持ちSNS映えするようなトゥンカロンをぜひお楽しみください。





マカロンシェリー





●ドバイもちクッキー

外はサクッ、中はびよ～ん。

濃厚チョコともちもち食感がクセになる、話題沸騰中の新感覚スイーツが韓国気分にも登場！





ドバイもちクッキー





●パンチャンEasy

日本初の韓国食品無人店舗を展開し、本格的な韓国の味を24時間提供しているパンチャンEasyが出店！

自家製のキムチは特製ヤンニョムを使用し、韓国直輸入の塩辛で本場の味を再現しています。





パンチャンイージー





●Ho Hope 1977

1月に吉祥寺中道通りにオープンしたばかりの、キャラクターライフショップが登場。

「日常に遊び心を添える」をテーマに韓国初のかわいらしいキャラクターグッズを揃えます。





Ho Hope 1977(3)





その他、韓国の薬局流通専門の保湿クリームで、ツボクサ(シカ成分)を使用して肌の鎮静と保湿に効果的なデイリークリームNAAPや毛穴の奥の皮脂や老廃物を吸収して肌をきれいに浄化し、角質ケアに効果的なシートパックB:VIDなど化粧品や、韓国の食文化ともいえる袋麺や見た目もかわいいお菓子なども販売します。





NAAP





B:VID





■韓国の今のトレンドを体験できるワークショップ

韓国のトレンドを体験できるブースをご用意しました。





●韓国メイク体験

みんなが憧れるオルチャンメイク！

いつものメイクにプラスできるワンポイントメイクを体験できます。プロによる韓国メイク体験をお楽しみください。

時間 ：10：00～13：00／14：00～17：00(23日(月・祝)は16：00まで)

参加費：500円

※参加は先着順となります。枠がなくなり次第終了となります。





メイク体験イメージ





●モールドールワークショップ

韓国で大流行中のモールをねじってくるくる曲げて作るふわふわのぬいぐるみです。

モール1本で針や糸を使わないので、お子様でも参加できます。自分好みのモールドールを作れます。

時間 ：10：00～16：00(全8回)

定員 ：各回6名

参加費 ：1,000円

所要時間：約45分





モールドールイメージ





●クミギ体験ブース

クミギとは、韓国語で「装飾する」「デコる」という意味で、スマホやバッグ、ヘッドホンなど身の回りのアイテムを自分好みに飾って個性を楽しむ韓国で大流行中のカルチャーです。

“韓国気分”実施中のA館1Fコンコースでは、シール交換やトレカケースデコなど、自由にクミギ体験ができます♪

会場 ：A館1階コンコース

時間 ：10：00～17：00(23日(月・祝)は16：00まで)

参加費：無料

※装飾したいものは各自お持ちください。





・お買物をしてクミギに使えるシールをもらおう。

A館1Fコンコースで配布するチラシを持って“韓国気分”実施中のA館3FGREENING広場の「キッチンワゴン」「テントブース」にそれぞれお買物・参加をして、スタンプ2個を集めると話題のぷっくりシール1個プレゼント！

※シールは1シートではなく、1個となります。









■常に進化し続けるK-POPダンスステージ！

A館3階GREENING広場ステージでは、吉祥寺地域に縁のあるダンスチームのK-POPダンスステージが開催されます。キャッチーでキュートなダンスをぜひお楽しみください。





◆スケジュール

21日(土)

・11：30～11：45 STUDIO 55

・15：00～15：30 成蹊中学校ダンス部

・16：00～16：30 佼成学園女子ダンス部





22日(日)

・11：00～11：30 桐朋学園芸術短期大学演劇研究室「桜華乱舞」





23日(月・祝)

・11：00～11：30 STUDIO C5(スタジオシーファイブ)





ダンスステージイメージ





◆イベント開催概要

●「韓国気分」

・日程 ：2026年2月21日(土)～2月23日(月・祝)

・時間 ：10：00～17：00(※23日(月・祝)は16：00まで)

・会場 ：コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料：無料

・主催 ：コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/27398 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。

(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





コピス吉祥寺アクセスMAP





コピス吉祥寺 外観





A館3階GREENING広場