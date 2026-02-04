newmo株式会社（東京都港区、代表取締役 青柳 直樹、以下 newmo）と株式会社マクニカ（神奈川県横浜市、代表取締役社長 原 一将、以下 マクニカ）は、自動運転タクシーの実用化に向けた車両開発で協業を開始したことをお知らせします。本協業では、マクニカが開発・提供する自動運転車両および関連技術を活用し、newmoが取り組む自動運転タクシーの開発・実証を加速させます。

■ 協業の背景日本各地で高齢化や人口減少によるドライバー不足が深刻化する中、自動運転技術を活用した新しい地域交通の仕組みづくりが求められています。newmoは、「移動で地域をカラフルに」をミッションに掲げ、タクシー事業のDXと自動運転タクシーの社会実装を推進しています。2025年7月にはティアフォーとの提携を発表、9月には大阪府堺市と自動運転タクシーサービスの実現に向けた連携協定を締結するなど、日本発の自動運転タクシーの事業化に向けて取り組んでいます。マクニカは、自動運転分野において、車両改造、センサ・制御系の統合、運行データ解析など、ハードウェアからソフトウェアまで一貫したエンジニアリング支援を行っています。両社は、自動運転タクシーの実運用を見据えた「車両仕様の最適化」「実証環境の整備」「運行データの活用」等において協業を進めます。■ 協業内容● マクニカが開発・提供するセンサ／制御技術を活用した自動運転車両を、newmoの自動運転タクシー開発および実証に活用● 実際の運行シーンを想定した走行テスト等の運用設計を共同で実施● 将来の商用運行に向け、安全性・効率性・利用者体験を高める仕組みを検討本協業により、newmoは自社の運行ノウハウとマクニカの自動運転技術を掛け合わせることで、より安全で効率的な自動運転タクシーサービスの実現を目指します。以上■newmo株式会社についてnewmoは「移動で地域をカラフルに」をミッションに設立されたモビリティスタートアップです。現在、大阪府内で4社のタクシー事業者をグループに迎え、タクシー車両数1,000台以上、従業員数1,500人を超える体制で、タクシー・人材・配車アプリ等の事業を展開しています。加えて、AIを活用したタクシー会社業務のDXや、オペレーションの集約・統一による経営効率化にも取り組み、地域資源とテクノロジーを活用した持続可能な交通インフラの構築を目指しています。newmoについて：https://newmo.me/■株式会社マクニカについてマクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：https://www.macnica.co.jp/