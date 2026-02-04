好きな文字を指定するだけで、デザイナーがバランスよく仕上げてプリント

株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、お好きな文字をプリントできるオリジナル語録ロンT（袖リブあり）を2026年2月5日に新発売いたします。本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込3,980円（追加料金なし）で販売いたします。

商品詳細

「オリジナル語録ロンT（リブあり）」自分だけの言葉をプリント可能な、個性を表現する楽しさを追求した特別なロンTです。

デザイン： **お好きな文字やフレーズを指定するだけ。**名言やジョークなどの内容に合わせて、配置はデザイナーがバランスよく仕上げ、 **最終デザインはお客様にご確認いただいたうえで制作します。ご希望がある場合は調整も可能です。**

カラー展開： **全20種類の豊富なカラーバリエーション**から、お好みに合わせて選べます。

素材： 綿100％（アッシュ、ミックスグレーのみ若干ポリエステルを使用しております）

サイズ展開： S / M / L / XL / XXL （ユニセックス対応で男女問わず着用可能）

プリント方法： 長持ちする高品質プリント技術で、洗濯にも強く色褪せしにくい。

特徴： フォントも6種類選べて、カスタマイズ可能なドライTシャツで、自分だけのオリジナル語録が楽しめます。ギフトやチームウェアとしてもおすすめです。

カラー展開｜選べる20色

素材・仕様

綿100％のロングスリーブタイプ（袖口リブ仕様）です。よれにくく透けにくい上質な一枚に仕上げています。丈夫な首もとを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用。長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。少しオーバーサイズでアウターにするのも良し、レイヤード（重ね着）でインナーにするのも良しの万能アイテム。1.6インチ（約4cm）の袖口リブは、適度な弾力がありコーディネートのアクセントになります。

サービス概要

新商品：好きな文字を背中に背負う！オリジナル語録ロンT発売日：2026年2月5日価格：税込3,980円（追加料金なし）販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/og-5011.html 俺流総本家公式オンラインショップ

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

