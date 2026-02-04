経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、2026年2月20日に開催される「よってってや！ ～ intra-mart×生成AIによる無限大の可能性と活用最新事例 ～」にて講演を行います。

本イベントは、株式会社NTTデータ イントラマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：中山義人）が主催するもので、intra-martとエージェントAIで実現していく未来像と多数の生成AI取り組み事例や最新導入事例が紹介されます。BBSは、ACT-iAPによる購買業務の効率化と、蓄積データのAI活用による戦略的購買の両立を実現し、多品目・多サプライヤの間接材データから導く、攻めの購買マネジメント手法をご紹介します。購買業務の効率化やAIの活用法など、調達購買DXの最前線にご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。※ACT-iAPは「ACT-iAP調達・購買テンプレート」の略称です。BBSが培ってきた豊富な経験とノウハウをもとに、DX基盤であるintra-mart上に調達・購買業務機能をテンプレート化したソリューションで、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。◆ACT-iAPの詳細はこちら https://www.bbs.co.jp/product/act-mbb_iap/

イベント開催概要

・イベント名称：よってってや！～ intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例 ～・日時：2026年2月20日(金) 10:30-18:00（受付10:00-）・会場：コングレスクエア グラングリーン大阪 南館４階 パークホール1・2・BBS登壇内容：16:45 - 17:15 AIが変える調達・購買業務：ACT-iAPで実現するDX時代の“攻め”の購買業務

https://www.intra-mart.jp/seminar/20260220-kansai-event/?event_param=googlereferralkansai2026organicsearchhttps://www.intra-mart.jp/seminar/20260220-kansai-event/8-P1-1645-S.html?event_param=googlereferralkansai2026organicsearch

会社概要

会社名：株式会社ビジネスブレイン太田昭和（https://www.bbs.co.jp/）代表者：代表取締役社長 小宮 一浩設立：1967年8月26日所在地：東京都港区西新橋一丁目1番1号 日比谷フォートタワー15F事業内容：経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供

本イベントやサービスに関するお問い合わせ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 ACT-iAPお問い合わせ窓口TEL：052-220-3125 / E-MAIL：actiap@bbs.co.jp

プレスリリース全般に関するお問い合わせ

株式会社ビジネスブレイン太田昭和 コーポレートブランディング部 石橋 TEL：03-3507-1305 / E-MAIL：bbs_pr@bbs.co.jp