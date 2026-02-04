”おいしい””ワクワク””ハッピー”をお届けするライフコーポレーション（以下、当社）は、関西大学（理事長：芝井 敬司 所在地：大阪府吹田市山手町）との産学連携プロジェクトを実施いたしました。 本プロジェクトは、関西大学の学生が「ビアレター」（クラフトビール）と「トトノワール」（チューハイ）の商品化を提案するもの。約10か月におよぶ試行錯誤を経て、学生の視点で考えた初めての方でも飲みやすいお酒の商品化を実現いたしました。近畿圏のライフのお酒コーナーにて数量限定で販売しております。

■Beerletter （ビアレター）～メッセージを添えて送る特別な１本～

□商品名：Beerletter (ビアレター)□価格：398円（税込437.80円）□品目：発泡酒□内容量：350ml□アルコール度数：5%□ベース：セッションIPA□果汁：もも□特徴：苦味が少なくフルーティー□販売店舗：近畿圏のライフ164店舗※ビオラル各店舗・Miniel西本町店では取り扱いがございません。

いつもは言葉にできない気持ちを「カタチ」にできる特別なクラフトビールです。学生が追求したのは、大切な誰かを思う時間とそれをカタチにする1本であること。大切な人へのメッセージを考えながらライフでのお買い物をお楽しみください。

■Totonoir（トトノワール） ～お風呂上がりに、整う1本を～

□商品名：Totonoir (トトノワール)□価格：138円 (税込151.80円)□品目：リキュール（発泡性）□内容量：350ml□アルコール度数：3%□果汁：りんご（果汁量3%）□特徴：微炭酸、銭湯で飲むようなレトロで甘く懐かしい味□販売店舗：近畿圏のライフ164店舗※ビオラル各店舗・Miniel西本町店では取り扱いがございません。

”日常生活の中でご褒美になるようなお酒”を想定し、商品化に取り組みました。お風呂上がりに、ノスタルジーな雰囲気で心身をリセットするのはいかがでしょうか。※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第販売を終了いたします。※リリース日時点の価格・規格です。

■学生による店頭イベント

2026年1月10日（土）に、セントラルスクエア西宮原店にて店頭イベントを開催いたしました。たくさんのお客様にご関心をお寄せいただき、イベントは大成功を収めました。誰かにシェアしたくなる「ビアレター」と「トトノワール」をぜひお楽しみください。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。