【韓国発】aespa Karina着用で話題「itzavibe」アニマルTシャツ新作含むセール開催

株式会社シックスティーパーセント

韓国で誕生したファッションブランド「itzavibe（イッザバイブ）」が、新作アイテムを対象とした単独セール企画を開催します。

itzavibeは、NCT , aespaなど韓国アイドルの着用をきっかけに注目を集め、近年ではアニマルモチーフTシャツを中心に韓国国内で高い人気を誇るブランドです。

中でも、猫を大胆にプリントしたミニ丈TシャツはSNSでも話題となり、ブランドを象徴するアイテムとして支持を集めています。

今回の企画では、コンパクトなシルエットが特徴のミニ丈Tシャツから、性別を問わず着用できるゆったりとしたフリーサイズアイテムまで、itzavibeらしいラインナップを幅広く展開します。

さらに本企画では、新作商品を対象とした10％OFFに加え、前シーズンアイテムは最大40％OFFのスペシャルSALEも実施。ブランドの世界観を初めて体験する方にも、すでにファンの方にも楽しんでいただける内容となっています。

■キャンペーン概要

セール期間：2026 年2月3日（火）12:00 ～ 2月11日（水）23:59

▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-itzavibe_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202602-itzavibe_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/itzavibeofficial/

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP