『Salesforceデータの窃取・恐喝から組織を守るための戦略』というテーマのウェビナーを開催

■なぜ今、Salesforceのセキュリティが見直されているのか

Salesforceは、企業活動の中枢を担うインフラとして不可欠な存在です。その堅牢さは世界最高水準ですが、サイバー犯罪者の狙いはインフラそのものではなく、その中にある「データ」や「ユーザー」へと移っています。ここで見落とされがちなのが「責任共有モデル」です。プラットフォームの安全はSalesforceが守りますが、そこにアップロードされるファイルやデータの安全は、利用する組織側の責任範囲です。「SaaSだから任せておけば安心」という認識の空白を突いた、マルウェア混入や不正ファイルの持ち込みリスクが、全社的な脅威へと発展するケースが急増しています。



■脅威の実態：2026年、SaaSを狙う攻撃はより巧妙に

2026年もSalesforce等SaaSへの攻撃は巧妙化し、高水準で推移すると推察されています。

・ウイルススキャン機能の不在： Salesforce自体には受信ファイルをスキャンする機能がないため、攻撃者にとって効率的な標的となります。

・「正規の入り口」を悪用： システムの隙ではなく、盗んだIDや日常の業務フローを悪用して侵入します。

・ランサムウェア攻撃戦術の進化： 「暗号化して使えなくする」から、「気づかれないようにデータを盗み出し、公開を盾に脅迫する」という手口へ劇的に変化しています。



■セールスフォース社との共同開発「WithSecure(TM) Cloud Protection for Salesforce」

高度な防御体制を備えた大企業でさえ標的となる今、セキュリティ対策の後回しは許されません。本セミナーでは、最新の侵害事例とともに、セキュリティチームが明日から着手すべき「Salesforce内保護」の包括的な解決策をご紹介します。



このような方におすすめです

・Experience Cloud、Service Cloudをご利用中のSalesforce 管理者

・情報システム部門、セキュリティ担当者

・Salesforce上の個人情報や機密データをより強固に守りたい方

・SaaSの「責任共有モデル」に基づいた具体的な対策案を探している方



■主催・共催

ウィズセキュア株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

