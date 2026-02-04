Essen、豊田市と「車載用赤外線センサーとAIを活用した水道管の漏水等を判定」する実証実験を開始

株式会社Essen

モビリティを活用した社会インフラ維持管理ソリューションおよび広告プラットフォーム「WithDrive」を展開する株式会社Essen（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：橘 健吾、以下「Essen」）は、豊田市つながる社会実証推進協議会の取組の一環として、豊田市上下水道局と協定を締結し、令和8年2月3日（火）より実証実験を開始することをお知らせいたします。

本取り組みは、Essenが保有するモビリティネットワークから得られる高精度なセンシング技術とAI解析技術を、社会インフラの老朽化という国家的課題の解決に応用するものです。

■ 背景：インフラ老朽化と維持管理の課題

高度経済成長期に整備された水道管路の老朽化が全国的に進行する中、法定耐用年数を超過した管路の更新や、熟練技術者の不足が深刻な課題となっています。広大なインフラ網を効率的に維持管理するためには、従来の全数調査に代わる、リスク箇所を早期かつピンポイントに判定する「スクリーニング（広域調査）」技術の導入が急務です。

■ 実証実験の概要

Essenの車両に搭載した高精度赤外線センサーを用い、通常の走行速度で路面温度データを収集。AIが微細な温度変化を解析することで、地下の水道管の漏水等を判定します。

■ Essenのアプローチ：モビリティ×データによる解像度の革命

Essenはこれまで「WithDrive」を通じて、車両の移動データと人流データを掛け合わせた広告価値の可視化を行ってきました。本実証ではモビリティの「移動するセンサー」としての強みをインフラ保全領域へ展開します。

■ 各者の役割

豊田市： 上下水道配管データ等の提供、AI判定結果に基づく現地調査（答え合わせ）、実証実験の進捗管理

株式会社Essen： 路面温度取得機材（車両、赤外線センサー等）の調達、データの取得およびAI解析、各種判定、判定精度の向上

■ 株式会社Essen 代表取締役 橘 健吾 のコメント

当社はモビリティが持つ可能性をデータによって拡張することに挑戦しています。天文学の研究で培ったデータ解析技術を、地上のインフラ課題という身近で切実な問題の解決に応用できることを大変嬉しく思います。 豊田市様との本実証を通じて、『見えないリスク』を可視化し、安全で持続可能な都市づくりに貢献する新たなインフラ管理のスタンダードを構築してまいります。

■ 株式会社Essenについて

Essenは、地域モビリティを活用した社会インフラ維持管理ソリューションおよびモビリティ広告事業を展開するスタートアップ企業です。移動などの日常の行為を「行動データ」として価値化し、広告・観光・地域振興・スマートシティなど、あらゆる分野で行動から創発的に新しい未来を生み出すことを目指しています。

会社名：株式会社Essen

設立：2021年8月

所在地：神奈川県川崎市中原区木月1-32-3内田マンション2F

代表者：代表取締役 橘 健吾

事業内容：モビリティデータプラットフォーム『WithDrive』の開発・運営

連絡先：press@essen-japan.com

URL：https://www.essen-withdrive.com/