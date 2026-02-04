サンエックス、キャラクタープロジェクト「キャラプロフレンズ」にて立川バスの公式キャラクター「にゃちかわさん」を製作！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下 サンエックス）は、企業様のオリジナルキャラクターを製作し、プロデュースをお手伝いするプロジェクト「サンエックス キャラプロフレンズ」の取り組みの一環として、立川バス株式会社の公式キャラクター「にゃちかわさん」を製作したことをお知らせします。

そして、今回初めて、キャラクターの企画・製作のみならず、総合プロデュースまで実施いたしました。本日、2026年2月4日（水）9時よりティザーサイトも公開されます。

ティザーサイトURL：https://www.tachikawabus.co.jp/company/nyachikawasan/

■立川バス公式キャラクター製作について

今回製作した立川バス公式キャラクターは、立川エリアに根ざしたバス会社としての親しみやすさや安心感を表現し、地域の皆さまにより身近に感じていただける存在として誕生しました。デザインにあたっては、立川バス様の想いや企業姿勢を丁寧にヒアリングし、世界観設計からビジュアル開発まで、サンエックスが一貫して手がけています。

■総合プロデュースによる新たな取り組み

本プロジェクトは、「キャラプロフレンズ」として初めて、キャラクター製作にとどまらず、企画・PR設計・サイト製作などを含めた“総合プロデュース”として実施しました。

今後、さらに驚きの発表も予定しております。

本キャラクターを通じて、立川バス様の情報発信や地域とのコミュニケーションをより活性化させていく予定です。

■立川バス公式キャラクター「にゃちかわさん」について

「にゃちかわさん」は、立川バス株式会社で働く猫のような謎の生き物。

運輸部旅客サービス課に配属されている。

いつもちょこっと照れている。

尻尾の先がパカっと開き、電気バスのように電気をエネルギーにできるらしい。

将来の夢は、安心安全にお客様を運ぶ「バスの運転士」。

にゃーと開けた口とほっぺをよく見ると「立川」の文字が隠れている。

■「キャラプロフレンズ」とは

「サンエックス キャラプロフレンズ」とは、1,000を超えるキャラクターを生み出してきたサンエックスが、企業様のオリジナルキャラクターを製作し、プロデュースをお手伝いするプロジェクトです。

サンエックスが関わったキャラクターとして、サンエックスネットおよびサンエックス運営SNS上での告知、オリジナルグッズやノベルティの企画提案および製造も可能です。

詳細はこちら：https://www.san-x.co.jp/company/business/charapro/

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

サンエックスHP：https://www.san-x.co.jp/

(C)立川バス/San-X.