『クリーンコア前提でも進まない、本番設計におけるSAP BTPの課題』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ctc-g-ret-20260218/M1D



■SAP BTP導入は決めたのに、本番設計で止まる企業の現実

SAP S/4HANA(R)の導入・移行において、Clean Core／Fit to Standardを前提に「標準でできることは標準で使い切る」方針を取る企業が増えています。一方で、業務の差別化や周辺システム連携、データ利活用など“標準だけでは足りない部分”は確実に残り、その受け皿としてSAP Business Technology Platform（SAP BTP）の活用が強く求められるようになりました。

しかし実際には、SAP BTPを使う方針までは決めたものの、いざ本番を想定すると「どのアーキテクチャで」「どの運用前提で」設計すべきかが整理できず、検討が止まってしまうケースが多く見られます。特にグローバル展開や複数システムを抱える企業ほど、曖昧なまま進めるリスクが大きく、手戻りや品質事故への不安が先に立ってしまいます。





■可用性・セキュリティ・監査・運用を満たす判断軸が描けないジレンマSAP BTP活用における論点は「機能が作れるか」だけではありません。基幹業務に近い領域で使う以上、可用性・セキュリティ・監査対応、さらには運用設計まで含めて“本番要件を満たす形”に落とし込む必要があります。ところが現場では、コンテナ活用や接続方式、運用分担、監査証跡の取り方など、検討すべき論点が多岐にわたり、何を判断基準にどこまで標準化すべきかが定まらないまま議論が発散しがちです。結果として、設計レビューが通らない、運用部門と合意できない、横展開の前提が作れない、といった形で前に進まない――このジレンマが、SAP BTP本番化を難しくしている実情です。■大規模SAP BTP事例で学ぶ、設計の型と進め方テンプレ本セミナーでは、SAP BTPを本番で活用していくうえで押さえるべき論点を整理し、このような大規模開発で求められる要件を満たすために、どのようにアーキテクチャを考え、判断軸を作っていくべきかを解説します。加えて、超大規模での活用における実践事例をもとに、現場でつまずきやすいポイントと、乗り越えるために有効だった設計・進め方を“テンプレート”として提示します。SAP BTPを「導入する」だけで終わらせず、Fit to Standardの方針を崩さずに本番適用へ進めるために、まず何を整理し、どんな順序で合意形成していくべきか。検討を前に進めるための具体的なヒントを持ち帰っていただける内容です。■主催・共催伊藤忠テクノソリューションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ctc-g-ret-20260218/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]