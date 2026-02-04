レジン、新プラットフォーム「Lezhin Snack」始動 グローバルIPバリューチェーン構築を本格化

- ウェブトゥーンからショートドラマへ

- レジンエンターテインメント、原作IPを武器にグローバル・ショートドラマ市場を本格攻略

- イ・ジュニク監督、イ・ビョンホン監督らKコンテンツの名匠が参加

- 2月4日、韓国・日本・米国で同時ローンチ

ソウル（韓国）, 2026年2月4日 /PRNewswire/ -- K-ウェブトゥーンの先駆者であるレジンエンターテインメント（以下、レジン）は、2026年2月4日、新たなショートドラマプラットフォーム「Lezhin Snack（レジンスナック）」を正式にローンチし、グローバル市場への本格進出を宣言した。



LEZHIN Snack



コンテンツ消費パラダイムの変化と「Lezhin Snack」の誕生

コンテンツ消費の「テンポ」は大きく変化している。テレビやOTTが主流だったロングフォーム時代から、モバイル環境に最適化されたショートフォームが日常的な視聴スタイルとして定着しつつある。

実際、北米におけるショートドラマアプリの売上は四半期ベースで約5,000億ウォン規模に達しており、業界では、2024年に市場規模10兆ウォン（約500億元）を突破した中国発ショートドラマブームが、グローバル市場へと拡大した結果と分析している。

強固なウェブトゥーン事業を基盤とした「IP価値最大化戦略」

レジンのショートドラマ市場参入は、一時的なトレンド追随ではなく、綿密に設計された「IP価値最大化戦略」に基づくものである。レジンはこれまで、国内外の有料ウェブトゥーン市場を開拓し、安定した収益モデルと厚いユーザーベースを構築してきた。

その基盤の上に、Lezhin ComicsおよびBomtoonを通じてグローバルファンダムの支持を得た約3万点の自社IPライブラリーを活用し、強力なシナジーを創出する計画だ。

さらに、プラットフォーム運営にとどまらず、単行本出版、グッズ制作、海外パートナーとのドラマ・アニメーション制作など、IP拡張事業を多角的に展開してきた実績も、Lezhin Snackの競争力を支える要素となっている。

世界7,000万人のユーザーが証明する「コンテンツの名門」

レジンは単なるウェブトゥーンプラットフォーム運営企業にとどまらず、国内外の有料ウェブトゥーン市場の成長を牽引してきたリーディングカンパニーである。韓国市場では第3位の確固たる地位を築き、特にBL、GL、HLなどの成人向けジャンルにおいては圧倒的な影響力を誇る。

現在、8言語・10のプラットフォームを運営し、累計登録ユーザー数は7,000万人を突破。コンテンツの品質、ラインアップの多様性、そして高いファンダムの忠誠度は、グローバル市場における大きな競争優位性となっている。

韓国・日本・米国で同時ローンチ

「ジャンルコンテンツの本場」日本で築いた実績

Lezhin Snackは、2026年2月4日、韓国・日本・米国の3カ国で同時にサービスを開始する。日本同時ローンチの背景には、世界最大級の漫画市場である日本において、レジンが過去10年にわたり築いてきたプラットフォーム競争力がある。

レジンは2015年に「Lezhin JP」を展開し、現在までに累計300万人の登録ユーザーを獲得。特に成人女性向けプラットフォーム「Beltoon（ベルトゥーン）JP」は、2022年8月のローンチ以降、急成長を遂げ、登録者数100万人を突破した。

決済額も2024年の約30億ウォンから、2025年には80億ウォン超へと1年で2倍以上に成長しており、この成功がLezhin Snackの日韓同時ローンチを後押しした。

また、2025年に東京で開催されたMDポップアップストア「Day Break」では、現地ファンから大きな反響を得ており、日本市場におけるレジンIPの拡張性とファンダムの結束力を改めて証明した。

Lezhin Snackが完成させるグローバルIPバリューチェーン

Lezhin Snackの最大の競争力は、データで裏付けられた原作IPの強さと、制作ノウハウの融合にある。約3万点の自社IPと蓄積されたユーザーデータをもとに、ショートドラマ形式に最適化された高いヒットポテンシャルを持つ作品を選定することが可能だ。

制作陣も豪華だ。ショートドラマ＝軽量コンテンツという固定観念を覆すため、『王の男』のイ・ジュニク監督、『エクストリーム・ジョブ』のイ・ビョンホン監督が制作に参加。Kコンテンツ特有の没入感と緻密な物語構造を、ショートドラマフォーマットに落とし込む。

ローンチと同時に公開される、イ・ビョンホン監督のオリジナル作品『子どもの父は男友だち』、およびLezhin Comicsの人気IPを原作とする『男子高校生』は、グローバルヒットが期待される注目作として位置づけられている。

Lezhin Snackは単なるコンテンツ配信にとどまらず、制作とプラットフォーム運営を連動させ、IPの市場性を迅速に検証。その結果をアニメーションやゲームなど中・大型コンテンツへ展開する「グローバルIPバリューチェーン」の中核拠点となることを目指す。

レジン関係者は次のように述べている。

「Lezhin Snackを起点に、原作IPの価値を無限に拡張し、世界中のユーザーに新たなエンターテインメント体験を提供するグローバルIP企業へと進化していきます。」

【お問い合わせ先】

株式会社レジンエンターテインメント

経営企画チーム ハ・ジュヨン マネージャー

Email：pr@kidaristudio.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com