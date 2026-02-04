ピーコック魔法瓶が、新商品・受賞商品・インバウンド向け商品などを一挙公開「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」出展

ピーコック魔法瓶工業株式会社

ピーコック魔法瓶工業株式会社（本社：大阪市、社長：山中千佳）は、本日2026年2月4日(水)～6日(金)にかけて開催される「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展することをお知らせいたします。創業75周年で培った伝統と技術力を生かし、多様化する現代のライフスタイルに寄り添う新製品の数々を展示いたします。75年の歴史を持つピーコックならではの確かな品質をぜひ実際にお確かめください。

第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026 公式サイト

https://www.giftshow.co.jp/tigs/101tigs/

■イベント概要

期間：2026年2月4日(水)～6日(金)

時間：10時～18時（6日のみ17時まで）

場所：東京ビッグサイト（江東区有明3-10-1）

ピーコック魔法瓶ブース：東展示棟4-T08-12

出展の概要：

１.2026年新商品展示

２.現在展開中の商品 など

■ブーステーマ

魔法瓶 を作り続けて75年。

生活をもっと楽しく豊かなものに。

変わりゆく時代に寄り添いながら、変わらぬモノづくりへの熱量で、これまで高い品質の製品を

送り出して参りました。

おうち時間が見直されたり、サステナブルへの意識が高まったりと、くらしは変化し続けます。

温度を保つ弊社の「魔法」が、「感動！」をお届けし、これからも皆様の生活を彩ります。

まるで孔雀がしなやかに羽を拡げるように。

これまでも、これからも、

ピーコック魔法瓶工業株式会社

■出展内容（抜粋）

多様な需要に合わせた幅広い製品ラインアップをテーマごとに出展いたします。

アイスパックシリーズや、クーラーバケット、キーパーなど、75年の歴史と技術力で皆さまの多様なライフスタイルをより豊かにしていく商品をご紹介します。

さらに、電気調理機器、ボトルなどピーコック魔法瓶からこだわりが詰まった商品をラインナップして、プライペートや職場、キャンプやアウトドアシーンなど、ライフスタイルを豊かにしていく商品となっています。

実際にご自身の手で触れていただき、利便性や機能性を体験いただくことで、「驚き」や「感動」が味わえるので、1人でも多くの方々に足を運んでいただけることを心よりお待ちしております。

■展示ラインナップ

■アイスパックシリーズ（一部新商品）

魔法瓶の高性能な保冷力を生かし、屋外でも氷が長時間持続するアイスパックシリーズは、夏場の熱中症対策はもちろん、レジャーやスポーツシーンでのクーリング・アイシングにも最適なアイテムです。

今期は、大人気「ミニアイスパック」のカラーデザインをリニューアルしたほか、本格的なスポーツ時のアイシングやクールダウンに対応する大容量モデルの新商品もラインアップ。

ぜひ展示ブースにて、進化した使い心地をご体感ください。

■キーパー／INP-60/80/100/W100、 ステンレスキーパー／INJ-60/80/100/W100

スポーツやレジャーなど幅広いシーンで活躍する広口キーパーが、機能性とデザインをアップデートしてリニューアル登場。アウトドアからインドアまで、さまざまな用途に対応します。

さらにコック部をフルリニューアルし、つまみやすいリング形状のレバーを採用。操作性を高めるとともに、工具不要で分解できる構造とし、お手入れのしやすさも向上しました。

■クーラーバケット／IGN-100

アウトドアシーンに最適な「クーラーバケット」は、真空二重構造のクーラーボックスで、約7日間も氷が残るという驚きの保冷力です。フタをあけるとアイスペールにも、フタを閉めると椅子やテーブルにもなるという、スタイリッシュで多機能なクーラーバケットです。

■マルチスープポット／WXA-07

具材を切って入れるだけで、スープや煮込み、豆乳、スムージーまで幅広く調理ができるマルチスープポットです。6つの調理モードと保温モード・クリーンモードを備え、調理からお手入れまで手軽に楽しめます。

■オーブントースター／WFT-10

付属の「高さ調節網」を使用することで、焦げ付きやすいクロワッサンなども上手にリベイクできるトースターです。食材やメニューに合わせて上下のヒーターを調節することで、調理の幅が広がります。くず受けトレイ付きで、お手入れのしやすさにも配慮しています。

■チョコレート魔法瓶／ABZ-11

真空断熱構造により、夏場の高温環境でもチョコレートが溶けにくい温度帯を長時間キープできる、保冷キャップ付きの容器です。40℃環境下でも約12時間、チョコレートが溶けにくい25℃以下を保ち、屋内外を問わずおいしさをキープします。保冷キャプを凍らせてセットするだけの簡単設計で、ギフトにもおすすめのチョコレートデザインで、実用性とデザイン性を両立しました。

■2WAYタイプボトル（ストロー＆コップ）／ASK-W41、 2WAYタイプボトル（ストロー＆ダイレクト）／APD-W50

ストロー＆コップ、ストロー＆ダイレクトの2WAY仕様で、年齢や好み、ご使用先に合わせた飲み方が選べるキッズ向けステンレスボトルです。真空断熱構造で冷たさをしっかりキープし、外出先でも飲み頃温度を長時間保ちます。デザイン性と使いやすさに配慮し、成長に寄り添うキッズボトルとして展開しています。

■スクリューマグタイプ／AEJ-60/80

デザイン性と機能性を高い次元で両立した、スタイリッシュなステンレスボトル。

真空断熱構造により、飲み物の温度を長時間キープし、保温・保冷性能にも優れています。ジェンダーフリーに使えるシンプルで洗練されたデザインで、幅広いライフスタイルにフィットします。

その他、新商品を中心に、多数展示をいたしております。

期間中、皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。

■会社概要

商号 ：ピーコック魔法瓶工業株式会社

代表者 ：代表取締役 山中 千佳

所在地 ：〒553-0002 大阪府大阪市福島区鷺洲5-12-20

設立 ：1950年9月

事業内容 ：ガラス製魔法瓶、ステンレスボトル、電気ポット、キーパー、調理家電などの製造・販売

資本金 ：3,000万円

URL ：https://www.the-peacock.co.jp