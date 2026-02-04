『クラウド・SaaS時代、情シス運用はなぜ回らなくなるのか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/ntt-txs-20260224/M1D



■SaaS・クラウド増加で多様化し運用負荷が膨らむ情シスの現実

クラウドやSaaSの活用が当たり前になる一方で、少人数・兼務体制の情シスでは、監視・障害対応・問い合わせ対応といった日々の運用業務が増え続けています。

新しいサービスを導入するたびに、アラートの種類や対応手順が増え、結果として「とにかく毎日対応に追われている」という状態に陥っている企業も少なくありません。運用が重要であることは分かっていても、人手は増えず、現場の負荷だけが積み上がっていく――これが多くの情シスが直面している現実です。





■障害対応と問い合わせ対応に追われ戦略策定や業務改善等に注力できない朝は障害対応、昼は問い合わせ対応、夜は環境整備や設定変更。気づけば一日が終わり、「本来やるべき改善や仕組み化には一切手が回らなかった」という日が続いていないでしょうか。さらに、担当者が1人、または兼務体制の場合、退職や異動が発生すると、システムの全体像や対応手順が分からず、「何か起きたときに誰がどう動くのか説明できない」状態に陥るリスクも高まります。運用を外に出したいと感じていても、「何をどこまで任せられるのか」が整理できず、検討自体が止まってしまうケースも多く見られます。■24/365対応・泥臭い運用を伴走型で切り出す方法本セミナーでは、クラウド・SaaS時代の情シス運用がなぜ回らなくなるのか、その構造を整理したうえで、監視・障害対応・問い合わせ対応といった“24/365の泥臭い運用”をどのように切り出し、属人化した体制から抜け出していくかを解説します。単なる代行ではなく、現場に寄り添いながら一緒に運用を整えていく「伴走型運用支援」の考え方と、失敗しない進め方を具体的にご紹介します。すぐに結論を出すことを目的とするのではなく、「まず何を整理すべきか」「どこから着手すべきか」を明確にし、運用改善に向けた次の一歩を持ち帰っていただける内容です。■主催・共催ＮＴＴテクノクロスサービス株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

