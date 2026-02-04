北海道で飲食を運営している株式会社ルーキーファーム(北海道帯広市、代表取締役：加藤 祐功、以下ルーキーファーム)が帯広で展開する「焼肉の虎」にて2026年2月6日(金)から2026年2月28日(土)までの期間限定「氷室熟成ステーキフェア」を開催いたします。









■氷室熟成ステーキフェアについて

焼肉の虎の2店舗でしか味わえない「氷室熟成」を施した旨味たっぷりのお肉をステーキカットでモモ、ランイチ、サーロイン、リブロースと4種類ご用意しました。熟成肉の柔らかさと旨味を存分にご堪能ください。









■氷室熟成とは

帯広市の東洋食肉十勝事業所の地下には冬の十勝の寒気を循環させて作った約50トンの氷が眠っています。氷室はこの自然の氷によって1年を通して常に温度は0℃、湿度は70～80％に保たれています。

常に0℃の氷室は凍る直前の温度で細菌の増殖を極限まで抑えることが可能な為、ゆっくり時間をかけてお肉を熟成させることが可能なのです。氷室熟成によって美味しく柔らかくなった「氷室熟成」の牛肉を焼肉の虎ではお手頃価格でお召し上がり頂けます。









■フェア対象商品詳細

(1)商品名 氷室熟成ランイチステーキ

商品詳細：ランプのあっさりとした旨味とイチボの濃厚な脂の甘みが両方楽しめる非常に柔らかい肉質のステーキです。

商品価格：1,280円(税込1,408円)





氷室熟成ランイチステーキ





(2)商品名 氷室熟成リブロースステーキ

商品詳細：ロースの中でも最も繊細で柔らかい部位の一つ。赤身と脂身のバランスが良く、上質なサシが入り、脂身に甘みがあります。口の中でとろけるような食感と豊かな肉汁をお楽しみください。

商品価格：1,680円(税込1,848円)





氷室熟成 リブロースステーキ





(3)商品名 氷室熟成牛モモステーキ

商品詳細：赤身の旨味が濃厚でさっぱりお肉を食べたい方にはぴったり。ミネラルやビタミンが豊富に含まれています。

商品価格：1,080円(税込1,188円)





氷室熟成牛モモステーキ





(4)商品名 氷室熟成サーロインステーキ

商品詳細：リブロースとランプの間に位置する脂乗りが豊かで風味が豊かな部位。

「肉の王様」とも呼ばれるサーロインは脂の美味しさを存分に味わえるおすすめのステーキです。

商品価格：1,480円(税込1,628円)





氷室熟成サーロインステーキ





■実施店舗

焼肉の虎 本店

焼肉の虎 木野店









■焼肉の虎について

北海道十勝の「焼肉の虎」は北海道、十勝の食材を中心としたメニューを提供する、株式会社ルーキーファームが運営する個室焼肉店です。チルド管理のお肉や全部屋個室、無料ソフトドリンクバーなど各種サービスも充実した焼肉店で焼肉だけではなく、サイドメニュー、デザートメニューも充実しています。









■会社概要

商号 ：株式会社ルーキーファーム

代表者 ：代表取締役社長 加藤 祐功

所在地 ：〒080-0015 北海道帯広市西5条南34丁目12番地

設立 ：1978年10月

事業内容 ：飲食店舗並びに物販店舗運営

(フランチャイズブランド及び直営ブランド)

資本金 ：5,000万円