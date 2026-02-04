『特定担当の判断に依存し、属人化で案件が滞留していませんか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tenda-2-20260220/M1D



■生成AIは「回答」から「実行」へ、業務を動かす段階に

生成AIの活用は、情報を検索して答える段階から、業務手順に沿ってタスクを進める段階へと広がっています。問い合わせ対応や社内ナレッジ活用に加え、申請・確認・チェック・作成といった一連の業務を“止めずに回す”ための仕組みとして、AIエージェントへの関心が高まっています。



■少数担当に審査が集中し、案件が滞留・属人化しやすい

リーガル審査のように、専門知識を持つ少人数が確認を担う業務では、審査の集中がそのまま案件の滞留につながりやすくなります。チェックする観点がある程度定まっているにもかかわらず、手作業の確認や差し戻し対応が積み重なり、リードタイムが伸びる。結果として、業務が属人化し、スピードと品質の両立が難しくなります。こうした“専門業務の詰まり”は、機会損失や利益インパクトにも直結します。



■AIと人の最適分業をデザインし、使われるAIエージェントへ

本セミナーでは、 AIエージェントと、チャットボットで用いられるRAGの違いを整理したうえで、 AIエージェントが向いている仕事／向いていない仕事を具体的に解説します。あわせて、製造業のデータ分析、ワークフロー自動作成、リーガル審査（規程・法規・社内ルールに基づくチェック業務）をAIで支援する事例などの事例を通じて、少数の専門担当に集中しがちな業務をどのように自動化し、滞留を減らしていくかを紹介します。

東大松尾研発スタートアップAImondoは、 業務設計～運用定着まで一気通貫で伴走し、 現場で使われるAIエージェント導入を支援します。



■こんな方におすすめ

- 特定の担当者に業務が集中し、処理の滞留や属人化が起きやすい業務を改善したい管理職／業務責任者の方

- チャットボット（FAQ/RAG）の対応範囲に限界を感じ、“実行”まで担えるAIエージェントを検討したい方

- 自社での開発リソースが乏しく、無理なく始められる生成AI構築法を探している方





■主催・共催

株式会社テンダ

株式会社Almondo



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tenda-2-20260220/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]