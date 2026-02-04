『事業戦略に基づいた顧客理解と商談化、3つの手法を解説』というテーマのウェビナーを開催
本ウェビナーでは、3つの専門領域から商談化を成功させる具体的な手法を解説します。
「戦略をいかにして確度の高い商談へ結びつけるか」という問いに対し、上流工程の戦略立案から実行の仕組み化まで、その全工程を一挙に公開します。
・このような方におすすめの内容です
・獲得リードの数には満足しているが、商談化率の低さに悩んでいるマーケティング責任者、担当者
・顧客の表面的なニーズへの対応に限界を感じ、確度の高い提案をしたい営業マネージャー
・事業成長に向けたマーケティング戦略を具体的に現場へ落とし込みたい経営層、経営企画職
・定員
100名
・開催場所・方法
Zoom
※URLは直前にメールにてご連絡いたします。
※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
■主催・共催
株式会社マクロミル
株式会社ラクスライトクラウド
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。
