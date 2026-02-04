『事業戦略に基づいた顧客理解と商談化、3つの手法を解説』というテーマのウェビナーを開催

写真拡大 (全2枚)

マジセミ株式会社


詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260226/M1D



■セミナー概要
リード獲得後の「商談化率の低さ」は、多くのBtoB企業が抱える最大のボトルネックです。
その原因の多くは、現場のアプローチ手法だけでなく、その前提となる事業戦略やサービス戦略において顧客の真の課題（真因）を捉えきれず、戦略と実行プロセスが分断されていることにあります。

本ウェビナーでは、3つの専門領域から商談化を成功させる具体的な手法を解説します。
「戦略をいかにして確度の高い商談へ結びつけるか」という問いに対し、上流工程の戦略立案から実行の仕組み化まで、その全工程を一挙に公開します。

・このような方におすすめの内容です
・獲得リードの数には満足しているが、商談化率の低さに悩んでいるマーケティング責任者、担当者
・顧客の表面的なニーズへの対応に限界を感じ、確度の高い提案をしたい営業マネージャー
・事業成長に向けたマーケティング戦略を具体的に現場へ落とし込みたい経営層、経営企画職


・定員
100名


・開催場所・方法
Zoom
※URLは直前にメールにてご連絡いたします。
※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。

■主催・共催
マジセミ株式会社
株式会社マクロミル
株式会社ラクスライトクラウド

■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社



詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20260226/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。



マジセミ株式会社
マジセミ株式会社

〒105-0022　東京都港区海岸1丁目2-20　汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]