東北自動車道 佐野サービスエリア(上り線)3月17日(火)リニューアルオープンします
日の丸サンズ株式会社(所在地：東京都文京区、代表取締役社長 富田 浩安)が出店する東北自動車道・佐野サービスエリア(上り線)の商業施設は、2026年3月17日(火)10時にリニューアルオープンいたします。
今回のリニューアルは、NEXCO東日本による「ドラマチックエリア」構想のもと、当社ならではの視点で“地域とつながる商業空間づくり”に取り組んだものです。
上下線を自由に行き来できる“佐野パークSA”全体の完成に合わせ、当社では、旅の途中で“本当に立ち寄ってよかった”と感じていただける場の創出を目指しました。
■NEXCO東日本企業情報サイト ＞ プレスルーム ＞ プレスリリース関東支社
【E4】東北道 佐野SA(上り線)地域性充実のドラマチックエリアとして3月17日リニューアルオープン | NEXCO東日本
URL： https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/kanto/2026/0128/00015840.html
■店舗概要
店舗名 ： 佐野サービスエリア(上り線)
開店日 ： 3月17日(火)10時
所在地 ： 〒327-0813 栃木県佐野市黒袴町字東山1010
営業時間： 24時間営業 ※店舗により異なる
定休日 ： 年中無休
URL ： https://www.driveplaza.com/sapa/1040/1040056/1/
■採用情報
スタッフ求人：佐野サービスエリア上り線 応募先
https://x.gd/wfFj1
■会社概要
商号 ： 日の丸サンズ株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 富田 浩安
所在地 ： 〒112-0004 東京都文京区後楽1-1-8
設立 ： 1991年9月
事業内容： 高速道路サービスエリア事業、コンビニエンス事業、飲食店事業
資本金 ： 5,000万円
URL ： https://hinomarusuns.com/
■各店舗の紹介(※価格はすべて税込)
＜レストラン＞ (客席数：80席) ※改良前152席
SANO SKY DINER
佐野市無形民俗文化財に指定された「浅間の火祭り」の光の道をイメージした照明の下、明るく開放的な空間で、気軽にご利用いただけます。また、DXにも取り組み、順番待ちシステムにより待ち時間やオーダー時間の効率化・有効活用を図るとともに、自動配膳ロボットが料理を安全かつスピーディにお届けします。
(C)ノムラアークス・乃村工藝社(隈研吾建築都市設計事務所監修)
▽SANO SKY DINER
足利マール牛100％ハンバーグ
営業時間：11:00～21:00
特徴 ：ザ・キャピトルホテル東急「オリガミ」出身、笹木シェフ監修。ワインの葡萄搾りかすで育った足利マール牛のジューシーハンバーグ、ヤシオマスの香ばしいソテー、佐野市産寿宝卵のふわとろオムライスなど、栃木県産食材の魅力を体験できます。
おすすめメニュー：足利マール牛100％ハンバーグ 1,680円
栃木県産ヤシオマスのソテー 1,680円
佐野市産寿宝卵のオムライス 1,400円
＜フードコート＞ (客席数：215席) ※改良前120席
フードコート
地元・佐野らーめんをはじめ、栃木の多彩な味わいが一堂に揃います。市内の人気らーめん店の一杯や、地元食材を生かしたご当地グルメが、旅の途中の食の楽しみをより豊かなものにします。また、大きな木天井の中に、明るい白天井が軽やかに浮かぶデザインが開放感を演出します。
(C)ノムラアークス・乃村工藝社(隈研吾建築都市設計事務所監修)
▽麺屋 ようすけ plus (佐野らーめん)
麺屋ようすけPLUS
営業時間：24時間
特徴 ：佐野市内の人気店「麺屋 ようすけ」が高速道路初登場。店主・田邉氏と地元製麺工場、SAスタッフが共同開発した自慢の麺とスープ、とろける自家製チャーシューを24時間提供し、ここでしか味わえないラーメンをお届けします。
おすすめメニュー：ようすけ plus 佐野ラーメン 900円
ようすけ plus 煮たまごラーメン 1,050円
ようすけ plus チャーシューメン 1,280円
▽みかも庵 (そば・うどん)
みかも庵
営業時間：24時間
特徴 ：佐野発祥のシャキシャキ食感の大根そばや、鹿沼名産の香り高いニラそばなどのご当地そばに加え、懐かしい家庭の味を再現した煮込み系も揃い、旅の途中に心と体をほっと満たす一杯をお届けします。
おすすめメニュー：大根そば＆ニラそば 合盛り 880円
佐野の母ちゃん煮そば・うどん 1,200円
きつねとたぬきの化かし合いそば・うどん 780円
▽くろはかま亭 (定食・丼・カレー)
くろはかま亭
営業時間：24時間
特徴 ：「麺屋 ようすけ」から取り寄せる大ぶりでジューシーな佐野餃子やメディアで話題のかぬまシウマイ、ヤシオマスなど県産食材を使用。自家製ダレで仕上げる栃木県産豚の生姜焼きや、手仕込みしたやみつきからあげは、ごはんとの相性が良く、満足感のある一品。
おすすめメニュー：ようすけ餃子定食 980円
かぬまシウマイ定食 1,100円
ヤシオマスと漬けマグロ丼 1,600円
＜ショッピングコーナー＞
ショッピングコーナー
東北道のほか北関東道からも訪れるお客さまに、地域の魅力あふれる名産品を取り揃えます。県内生産者と共同開発した限定品も揃え、旅の途中に地域の文化や若手生産者のこだわりを感じていただけます。「とちぎ路」(栃木)、「上州路」(群馬)、「ひたち路」(茨城)、「みちのく路」(東北)のコーナーでは、各地域の特色をご紹介します。【営業時間 24時間】
(C)ノムラアークス・乃村工藝社(隈研吾建築都市設計事務所監修)
【～一杯発見・佐野らーめん土産が勢ぞろい～】
らーめんウォール(佐野ラーメンコーナー)
天井まで連なる木格子が圧倒的な迫力を生む「らーめんウォール」を設置。地元人気店の商品やSA限定の逸品が一堂に並び、旅の途中に、自分だけの“お気に入りの一杯”と出会う楽しさが広がります。
【～からだも笑顔になる地元スイーツが高速初登場～】
HATOMUGISABLE
小山市の老舗和菓子店「蛸屋」が今回のリニューアルに合わせ初出品。「AOYA CAMPAGNE」が贈る、小山市が国内有数の生産地であるはとむぎと、てんさい糖を使い、からだも笑顔になるグルテンフリーのサブレは、素材本来の香ばしさと自然の甘みが魅力。
【～鬼怒川金谷ホテル直営の焼き菓子も高速初～】
金谷菓子本舗クッキー 3種集合
日本最古のリゾートホテルの伝統を受け継ぎ、鬼怒川温泉駅前に店舗を構える金谷菓子本舗。デザインと素材にこだわり、丁寧に焼き上げたホテル品質の焼き菓子を、美しいパッケージでお届けします。上質な味わいで、贈答やお土産にも最適です。
【～地域の若手生産者と贈る栃木の味覚体験～】
栃木県産の苺・トマト・米・椎茸などの農産物を活かし、若手生産者と開発した加工品を展開。つくり手の想いやこだわりに触れながら、地元食材の魅力を体験できます。地域経済の循環やSDGsの観点からも持続可能な活性化に寄与します。
＜テイクアウトコーナー＞
旅のイロドリカフェ
ドライブの途中にちょっとした寄り道にぴったりな、気軽に楽しめるテイクアウトカフェ。栃木・佐野の魅力あふれる食材や名物を活かした、地元ならではのおいしさを片手に、次の目的地への道のりも、より楽しく充実した時間になります。
(C)ノムラアークス・乃村工藝社(隈研吾建築都市設計事務所監修)
▽旅のイロドリカフェ (カフェ)
フラッフィードーナツ
SAZAコーヒー
営業時間：9:00～18:00
特徴 ：店内で一つひとつ仕上げる生ドーナツをはじめ、地元で愛されるテイクアウト専門店のギルティクッキーやプリンをご用意。サザコーヒーの香り高い一杯や、新感覚のポップコーンスパークフラッペとともに、ドライブの合間のひとときを、心弾む時間に彩ります。
おすすめ商品：Bistro Port＆Terre (ビストロ ポールアンドテール)
フラッフィードーナツ 450円
ギルティクッキー 480円
サザコーヒー 将軍珈琲(アイス) 450円
サザスペシャリティコーヒー(ホット) 430円
▽旅のイロドリカフェ (テイクアウト)
さのまる焼き
佐野らーめん風コロッケ
営業時間：9:00～18:00
特徴 ：学校給食でも親しまれている両毛牛乳を使用した濃厚な牛乳、栃木のソウルドリンク「レモン牛乳」や、いちごなど地元食材を活かしたソフトクリームや、天明鋳物で焼き上げた「さのまる焼」、佐野らーめん風コロッケなど、佐野ならではの名物メニューが勢揃い。
おすすめ商品：レモン牛乳公認ソフト 530円
さのまる焼き らーめん味 330円
あんこ味 280円
佐野らーめん風コロッケ 380円
▽キッチンカー
AGETE 贅沢タルタルサンド、あげあんバターサンド(極み小倉・日光みそあん)、あげじゃが
営業時間：11:00～18:00
特徴 ：佐野らーめんの人気店監修のジューシーな手作り餃子や、クレープ、アイス、発酵タルタルやあんバターのサンドなど、旅の途中に立ち寄って楽しめる多彩なメニューをそろえています。
おすすめ商品：ようすけ監修餃子 600円
クレープ 600円～
AGETE 贅沢タルタルサンド
あげあんバターサンド(極み小倉・日光みそあん)
あげじゃが
■商業施設の内外装デザイン ～監修：隈研吾建築都市設計事務所のコメント～
上下線の高低差が生む立体感から、高台に立地する上り線は、開放的な園地が広がる下り線とは異なる独特の存在感があります。商業施設の建物内外で、お客さまのそれぞれの体験が特別なものとなるように、そしてその体験が建物内外で繋がっていくように工夫したデザインとしました。
≪デザインのポイント≫
(1)外に向かって大きく開いた軒がお客さまをお迎えし、外壁に当たる光とともに、明るく開放的な雰囲気を演出。
(2)大屋根のパネルを様々な角度でリズミカルに傾けることで、風に揺らぐような軽やかな動きを表現。
(3)建物の屋内外で一体感を持たせることで、訪れる人々が建物内や屋根の下に集い、思い思いの時間を過ごす情景をイメージ。
佐野サービスエリア(上り線)商業施設
(C)隈研吾建築都市設計事務所