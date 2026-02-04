当社(以下「ACNグループ」)は、M&Aアドバイザリー事業を展開する株式会社日本経営総合研究所(以下「日本経営総合研究所」)の全株式を取得し、完全子会社化いたしました。









■株式取得の背景

ACNグループは、「総合ソリューション事業を通じ、新しい価値の創生と、社会の進展に寄与し、進歩発展を目指す」という経営理念のもと、顧客のオフィス・資産形成の最適化に取り組み、顧客・社会・未来に向けた価値の提供を追求してまいりました。

一方、日本経営総合研究所は、「企業の価値を未来に繋ぐ」ことをミッションに掲げ、徹底的な顧客視点に立ったM&Aアドバイザリー事業を通じて日本の経済・社会の持続的な発展に寄与し、優れた実績を有しています。

日本は、経営者の高齢化に伴う深刻な後継者不在という課題、あるいは、経営資源の制約からその持っている優れた技術・サービスを十分に事業展開ができないといった課題に直面しています。

これらの課題を放置した場合、日本経済にとって極めて大きな機会損失となります。

ACNグループは、日本経営総合研究所が有する「企業の価値を未来に繋ぐ」ためのM&Aアドバイザリー機能を取り込み、日本の企業を取り巻くこうした社会課題に対して実効性の高い解決策を提供し、日本の経済の進歩発展に貢献してまいります。

このことこそが「総合ソリューション事業」を掲げるACNグループの使命であると考えています。





株式会社ACN経営研究所





■統合によるシナジー

本統合により、両社の強みを融合させ、これまでにない包括的な顧客への支援体制を構築し、「総合ソリューション事業」を更に深化させます。

・広範な顧客基盤の活用

ACNグループが長年築き上げてきた全国の広範な顧客基盤を活用し、上記経営課題を抱える顧客に対して、事業の承継あるいは拡大の手段としてM&Aという選択肢を提案し、貴重な経営資源の存続・拡大に貢献します。

・金融機関との強固なネットワークの活用

ACNグループが有する全国金融機関との深い信頼関係に基づく強固なネットワークを活用し、M&Aにおけるマッチングから資金調達まで、より円滑かつ確実な実行体制を構築します。

・M&Aアドバイザリーの事業を融合させた提供価値の最大化(「総合ソリューション事業」の深化)

日本経営総合研究所が培ってきたM&Aアドバイザリー事業をACNグループの事業基盤の一つとして「総合ソリューション事業」に融合させることで、顧客が抱えるあらゆる課題をワンストップで解決することを目指します。









■会社概要

社名 ： 株式会社ACN経営研究所 ※統合に伴い商号変更しています。

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル5階

代表取締役： 田中 直樹 大場 康二朗

URL ： https://www.jbci.co.jp/