TOYOROBOとHelloWorld Robotics、自律走行ロボットの共同開発に向けたパートナーシップ契約を締結

TOYOROBO株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：新井 守、以下：TOYOROBO）はラストワンマイル配送市場におけるマレーシアのリーディングカンパニーであるHelloWorld Robotics(本社：クアラルンプール、マレーシア、CEO：KENNEDY WAI、以下：HelloWorld Robotics）と、パートナーシップ契約を締結しました。

HelloWorld Robotics は、自律走行ロボットの開発で国際的に高い評価を受け、マレーシアをはじめとする海外でのラストワンマイル実証に加え、日本国内でも多数のイベントや実証実験で成果を上げてきた企業です。

これらの実績は、同社の技術が多様な環境下で安定して運用できることを示しており、日本市場における本格展開に向けた強固な基盤となっています。

本パートナーシップにより、TOYOROBO は HelloWorld Robotics の先進的なロボティクス技術を日本市場に導入し、国内企業・自治体・商業施設向けに展開していきます。

■背景

近年、EC市場の拡大や人手不足の深刻化により、ラストワンマイル配送領域の効率化は社会的課題となっています。

特に日本国内では、自律走行搬送ロボットの安定運用を実現することが、物流の持続性と都市機能の強化に直結する重要なテーマです。

TOYOROBO は、HelloWorld Robotics の高精度な自律走行技術と、当社が持つ国内ネットワーク・導入支援ノウハウを組み合わせることで、以下の価値提供を目指します。

・ 安全性と信頼性の高い自律走行ロボットの国内展開

・ 商業施設・物流拠点・自治体での実証実験および本格導入の推進

・ 日本の配送課題に合わせたカスタマイズ開発

・ 持続可能な物流インフラの構築支援

・ グローバル展開に向けたAMR開発

■コメント

TOYOROBO株式会社 代表取締役社長 新井 守

「HelloWorld Roboticsとのパートナーシップにより、ラストワンマイル配送の効率化はもとより、日本市場特有のニーズに対応したAMR(自律移動ロボット)の共同開発にも着手します。製造現場、物流倉庫、商業施設など、多様な環境での課題解決に向け、両社の技術力と知見を結集し、日本の産業競争力強化に貢献してまいります。」

HelloWorld Robotics CEO KENNEDY WAI

「HelloWorld Roboticsは、マレーシアでのラストワンマイル配送ソリューションで培った自律走行技術とノウハウを、TOYOROBOとのパートナーシップを通じて、インドア配送・物流の領域へと展開してまいります。

屋外での配送ロボット運用で蓄積した知見を活かし、TOYOROBOのインドアAMR技術と融合させることで、屋外から屋内まで一気通貫の自動配送ソリューションの実現を目指します。」

■ 会社概要

【TOYOROBO株式会社】

会社名 ： TOYOROBO株式会社

所在地 ： 東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 6F

代表者 ： 代表取締役社長 新井 守

設立 ： 2024年10月

資本金 ： 1,000万円

事業内容 ： 物流・製造・清掃向けロボティクス／マテハンの導入・運用支援、

統合ソフトウェア（WMS/WCS/WES）の開発・提供

建設業登録 : ・東京都知事許可 ( 般 - 7 ) 第 161446 号

・許可年月日 2026.01.07

・建設業の種類 機械器具設置工事業

URL ： https://toyoroboinc.com/

【HelloWorld Robotics について】

HelloWorld Roboticsは、マレーシアでの自律走行ロボットを活用したラストワンマイル配送ソリューションのリーディングカンパニーです。

大阪万博Smart Mobility Expo「ROBOT & MOBILITY STATION」への出展や、各種実証実験を通じて、次世代の物流インフラの構築に貢献しています。

また、TOYOROBOと連携したインドアAMR(自律移動ロボット)の開発にも着手し、物流・配送における自動化課題の解決に積極的に取り組んでいます。

