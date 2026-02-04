株式会社オレンジページ（本社：東京都港区、代表取締役社長：立石 貴己）が運営する料理教室コミュニティ「クスパ」（https://cookingschool.jp）では、1年を通じ特に高い支持を集めた料理教室を表彰する「クスパ アワード」を2011年より開催しています。このたび、「クスパ アワード 2026」の受賞教室が決定しました。

今年度からは、受賞教室を「次年度に注目すべき教室」として位置づけ、集計期間（2025年1月1日～12月31日）の翌年度を冠した年号表記へと変更しました。「クスパ」掲載の全教室を対象に、クスパユーザーによる投票結果と、年間の予約数、クチコミ数、フォロー数などの各種データをもとに総合的に評価しています。

《総合賞》 3教室

【大賞】みんな笑顔になるお料理&パン教室 Sunny Kitchen 講師：淺井美咲 （愛知県名古屋市）

https://cookingschool.jp/school/sunnykitchen

受賞コメント：大賞という光栄な賞をいただき、本当にありがとうございます。いつも安心して通えて、日常にわくわくする刺激が生まれる教室でありたいと続けてきました。教室での時間が、生徒さんの人生の小さなきっかけとなれば嬉しく思います。これまで出会ってくださった皆さまに、感謝の気持ちでいっぱいです。

【2位】Camsy Cooking 香港料理教室 講師：Camsy コマツ （東京都立川市）

https://cookingschool.jp/school/camsycooking

受賞コメント：このたび、今年もクスパアワードを受賞することができました。いつも教室に来てくださる皆さまとお話ししながら一緒に料理を作る時間が、私にとって何よりの楽しみです。これからも楽しく、おいしい新しいメニューを考えながら、心あたたまるレッスンを続けていきたいと思います。

【3位】T・O・Pパン教室 講師：中山真純・櫻井美重子（埼玉県さいたま市）

https://cookingschool.jp/school/topbaking

受賞コメント：パン作りが初めての方や親子でも楽しめる教室を目指し、日々レッスンを重ねてきました。これからも日常に寄り添うパンと、笑顔あふれる教室づくりを続けてまいります。

《オレンジページ賞（新人賞）》3教室

韓国餅＆韓菓 RanHee(ラニ) 講師：Lee （東京都板橋区）

https://cookingschool.jp/school/ranhee

しずくパスタ教室 pasta_rattatta 講師：江川まゆみ（愛知県豊田市）

https://cookingschool.jp/do/school/index?schoolId=16688

おこめキッチン～米粉と麹で紡ぐ美味しい時間～ 講師：青山由美子（茨城県つくば市）

https://cookingschool.jp/do/school/index?schoolId=16565

「クスパ アワード 2026」受賞教室一覧はこちら

https://cookingschool.jp/cspaaward/2026/

■ 「クスパ アワード 2026」開催概要

主催：株式会社オレンジページ審査方法：予約、クチコミ、問合せ、投票数等の様々なデータを当社の独自基準で集計し、1年間（2025年1月1日～12月31日）で多くの支持を得た教室を次年度の注目教室として選考ユーザー投票募集期間：2025年12月1日（月）～2026年1月4日（日）投票方法：各教室のページ上部にある投票フォームより、1ユーザー1投票部門：総合賞（3）、エリア賞（7）、部門賞（5）、オレンジページ賞（新人賞）(3) 結果発表：「クスパ」特設ページhttps://cookingschool.jp/cspaaward/2026/※受賞歴は、各料理教室のページに掲載 生活情報誌『オレンジページ』 2026年6～8月発売号に掲載予定審査員：株式会社オレンジページ クスパ運営事務局

■ 料理教室コミュニティ「クスパ」について

2024年12月より株式会社オレンジページが運営する「クスパ」は、全国約2,500教室の情報を掲載する国内最大級の料理教室・パン教室・お菓子教室コミュニティ。2004年に「Cooking School Park（クッキングスクールパーク）」としてオープンし、現在の会員数は11万人（2026年1月現在）。生徒と教室のマッチングのための情報だけでなく、教室オリジナルレシピなどのコンテンツ発信や、企業向けのプロモーションサービス等を提供しています。https://cookingschool.jp

