【Earth POWER】ポータブル電源「ELシリーズ」フルモデルチェンジ
(株)Willbe（廣邊徹也社長・愛知県津島市鹿伏兎町下子守23）は、Earth POWERブランドのポータブル電源「ELシリーズ」をフルモデルチェンジし、本年1月より販売開始しました。
旧モデルについては、本年3月末までの在庫限り販売となります。
ポータブル電源は日常使いからDIY・レジャー、非常時まで、あらゆる場面で活躍。工事現場や企業のBCP対策など、ポータブル電源の利用シーンも広がっており、お客様の用途に合わせて選んで頂けるよう、旧モデル同様に小・中・大と3機種を展開しています。
＜特徴＞
▽高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
▽4000サイクル使用後も80％の容量を保持する長寿命
▽ボディには高い安全性の自己消化性樹脂を採用
▽高機能なBMS（Battery Management System）により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコンが表示
▽パススルー・UPS（無停電電源装置）機能を搭載しており、切替時間は0.01秒以下
▽日本メーカーとしてアフターサービスの対応も万全
EL510ie
▼商品ページ
EL510ie Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el510ie/)
EL1540i
▼商品ページ
EL1540i Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el1540i/)
EL2050i
▼商品ページ
EL2050i Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el2050i/)
＜主な仕様＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/140100/table/16_1_2d526e767c7dde37a4ee264da44d9ee6.jpg?v=202602041021 ]
■会社概要
会社名：株式会社Willbe
所在地：〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守23番地
代表者：廣邊 徹也
設立：2017年10月1日
資本金：3千万円
事業内容：ガソリンエンジン、発電機、除雪機の設計、製造、販売など
URL：https://willbe-corp.com/