【Earth POWER】ポータブル電源「ELシリーズ」フルモデルチェンジ

株式会社Willbe

(株)Willbe（廣邊徹也社長・愛知県津島市鹿伏兎町下子守23）は、Earth POWERブランドのポータブル電源「ELシリーズ」をフルモデルチェンジし、本年1月より販売開始しました。

旧モデルについては、本年3月末までの在庫限り販売となります。

ポータブル電源は日常使いからDIY・レジャー、非常時まで、あらゆる場面で活躍。工事現場や企業のBCP対策など、ポータブル電源の利用シーンも広がっており、お客様の用途に合わせて選んで頂けるよう、旧モデル同様に小・中・大と3機種を展開しています。

＜特徴＞

▽高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載

▽4000サイクル使用後も80％の容量を保持する長寿命

▽ボディには高い安全性の自己消化性樹脂を採用

▽高機能なBMS（Battery Management System）により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコンが表示

▽パススルー・UPS（無停電電源装置）機能を搭載しており、切替時間は0.01秒以下

▽日本メーカーとしてアフターサービスの対応も万全

EL510ie

▼商品ページ

EL510ie Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el510ie/)

EL1540i

▼商品ページ

EL1540i Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el1540i/)

EL2050i

▼商品ページ

EL2050i Earth POWER | Willbe（ウィルビー）(https://willbe-corp.com/products/earthpower/el2050i/)

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140100/table/16_1_2d526e767c7dde37a4ee264da44d9ee6.jpg?v=202602041021 ]

■会社概要

会社名：株式会社Willbe

所在地：〒496-0023 愛知県津島市鹿伏兎町下子守23番地

代表者：廣邊 徹也

設立：2017年10月1日

資本金：3千万円

事業内容：ガソリンエンジン、発電機、除雪機の設計、製造、販売など

URL：https://willbe-corp.com/