ナノ・ユニバースよりMEN’S「今買って、春まで着られる“ニットアイテム”でつくる着まわしコーデ」公開！

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年1月30日（金）にWEBコンテンツ「今買って、春まで着られる“ニットアイテム”でつくる着まわしコーデ」を公開。



寒さの残る今から、春の訪れを感じる頃まで。

主役は“ニット”。レイヤードで楽しむ冬の着こなしから、軽やかに着映える春スタイルまで、季節をまたいで活躍するニットの着まわしコーデをご紹介します。ワードローブの即戦力になる、変わり目シーズンに頼れるスタイリングをチェック。





■CONTENS

「今買って、春まで着られる“ニットアイテム”でつくる着まわしコーデ」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260130-nu-topics-m-outfitideas

【LOOK1】

ツイードジャガードニット\9,900 tax in

ウールリバーコートを主役に、全体を淡いトーンでまとめた冬のコーディネート。重くなりがちな季節だからこそ、柔らかな色合いが上品さと抜け感を演出。上質な素材感が際立ち、シンプルながらも大人の余裕を感じさせるスタイルに。冬の日常から特別なシーンまで、自然体で映える一着。

[LOOK2]

コットンMIXバルキーケーブルニット\9,900 tax in

冬から春の装いに欠かせないケーブルニット。立体感のある編み柄で、一枚でも着映えするデザインが魅力です。素材にはコットンを採用し、柔らかな風合いと軽やかな着心地を実現。手洗い可能なウォッシャブル仕様で、日々のコーディネートに自然と馴染む一着。

[LOOK3]

コットンMIXバルキーカノコクルーネックニット\9,900 tax in

秋冬に欠かせない、定番シリーズから登場したニット。シンプルなクルーネック仕様で、カットソー感覚で気軽に着用できる一枚です。素材にはコットンを採用し、バルキータッチならではの柔らかな風合いと軽やかな着心地を実現。手洗い可能なウォッシャブル仕様で、デイリーに活躍します。

[LOOK4]

コットンMIXバルキーモックネックニット\9,900 tax in

今期らしい色展開が魅力のモックネックニット。定番シリーズから登場した秋冬アイテムで、ベストやコートとのレイヤードにも活躍します。カットソー感覚で着用できる気軽さに加え、コットン素材ならではのバルキータッチと軽やかな着心地が特長。手洗い可能なウォッシャブル仕様で、デイリーに取り入れやすい一着です。

