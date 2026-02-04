【イタリアン リゾート ペルティカ】バレンタインだけのビターな特別スイーツ♪『ダブルチョコブラウニー』と『チョコレートアイス』が2/15迄の期間限定にて登場いたします！
https://www.nilax.jp/pertica
唯一無二の五感をくすぐるイタリアン
洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。
お料理以外にも、無限大にアレンジが可能なカフェ専門店にも負けないインペリアルドリンクバーや、『ドルチェ＆ジェラート』など充実のラインナップを取り揃えております。
そしてこの度、2026年2月9日（月）～ 2026年2月15日（日）の期間限定にて、バレンタインにふさわしいビターなスイーツが登場！
新メニューのご紹介
ダブルチョコブラウニー フランボワーズクリーム添え
濃厚でコク深い、滑らかな舌触りのダブルチョコブラウニー、そしてフランボワーズクリームのほのかな酸味がマッチした相性抜群の一品です。
チョコレートアイス
なめらかなアイスクリームの口どけ、ほんのりビターな優しい味わい。
食後にぴったりな一品です。
今年のバレンタインは、ペルティカの特別スイーツとともに、極上イタリアンをお楽しみください。
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗 ===
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平
・住所：東京都小平市小川町2-1813
・電話番号：042-348-4141
・HP：https://nilax.jp/store/60
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園
・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37
・電話番号：03-5387-7057
・HP：https://nilax.jp/store/92
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心
・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190
・電話番号：048-631-1552
・HP：https://nilax.jp/store/94
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園
・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4
・電話番号：048-434-8130
・HP：https://nilax.jp/store/95
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン
・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9
・電話番号：045-910-1235
・HP：https://nilax.jp/store/90
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川
・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188
・電話番号：042-737-7078
・HP：https://nilax.jp/store/91
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://nilax.jp
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務