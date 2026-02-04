【　会場案内図公開｜本日開催　】 バックオフィス World / マーケティング・セールス World｜オフィスのあらゆる業務課題を解決する総合展示会 ＠幕張メッセ

エバーリッジ株式会社

バックオフィス World / マーケティング・セールス World 2026 春 東京 会場案内図

本日2月4日(水)から2月6日(金)の3日間にわたり幕張メッセにて開催する
バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo) / マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)の
会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw)を公開いたしました！


会場案内図をダウンロード :
https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw

各部署向けの12の展示会で構成されており、約300社が出展。


人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けた


業務課題を解決するソリューションが集結します。


豪華特別講演も無料で聴講可能！


豪華講師陣による特別公演開催予定

特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo

展示会・特別講演での学びを最大化する交流会


各位部署の担当者で交流できるBizcrewトークラウンジ併設

トークラウンジ詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/networking/14990

次世代リーダーの為の特別ワークショップ”開催”


有料級講座が展示会来場者限定で”無料”「Bizcrew Academy」

Bizcrew Academy 詳細 :
https://www.bizcrew.jp/bizcrewacademy?utm_source=visitor_lp_pickup_bottom&utm_medium=direct&utm_campaign=bizcrew_academy

大好評！お友達紹介キャンペーン実施中


【キャンペーン期間】2025.11.7(金)-2026.2.6(金)

Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のおふたりに進呈！


＝詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-tokyo-bkmsw)





＜展示会概要＞


バックオフィス World 2026 春 東京


【構成展】 　


　人事支援 EXPO 　　 　　 法務支援 EXPO


経理支援 EXPO　　　　　 総務支援 EXPO


バックオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo



マーケティング・セールス World 2026 春 東京


【構成展】


　マーケティング支援 EXPO　　販促支援 Week


　広告支援 EXPO　 　　　　　　営業支援 Week 　　　 　


　CS・CX支援 EXPO 　　　　EC通販支援 EXPO


　フロントオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo


会　期：2026年2月4日(水)～2月6日(金) 10時～17時


会　場：幕張メッセ4～7ホール


主　催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会


　　　（ エバーリッジ株式会社 内 ）


