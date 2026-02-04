【 会場案内図公開｜本日開催 】 バックオフィス World / マーケティング・セールス World｜オフィスのあらゆる業務課題を解決する総合展示会 ＠幕張メッセ
バックオフィス World / マーケティング・セールス World 2026 春 東京 会場案内図
本日2月4日(水)から2月6日(金)の3日間にわたり幕張メッセにて開催する
バックオフィス World(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo) / マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)の
会場案内図(https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw)を公開いたしました！
会場案内図をダウンロード :
https://www.expo-registration.jp/map/bkmsw
各部署向けの12の展示会で構成されており、約300社が出展。
人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業などあらゆる部門に向けた
業務課題を解決するソリューションが集結します。
豪華特別講演も無料で聴講可能！
豪華講師陣による特別公演開催予定
特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo
展示会・特別講演での学びを最大化する交流会
各位部署の担当者で交流できるBizcrewトークラウンジ併設
トークラウンジ詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/networking/14990
次世代リーダーの為の特別ワークショップ”開催”
有料級講座が展示会来場者限定で”無料”「Bizcrew Academy」
Bizcrew Academy 詳細 :
https://www.bizcrew.jp/bizcrewacademy?utm_source=visitor_lp_pickup_bottom&utm_medium=direct&utm_campaign=bizcrew_academy
大好評！お友達紹介キャンペーン実施中
【キャンペーン期間】2025.11.7(金)-2026.2.6(金)
Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のおふたりに進呈！
＝詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-tokyo-bkmsw)
バックオフィス World 2026 春 東京
【構成展】
人事支援 EXPO 法務支援 EXPO
経理支援 EXPO 総務支援 EXPO
バックオフィス業務改革 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
マーケティング・セールス World 2026 春 東京
【構成展】
マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week
広告支援 EXPO 営業支援 Week
CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
会 期：2026年2月4日(水)～2月6日(金) 10時～17時
会 場：幕張メッセ4～7ホール
主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会
（ エバーリッジ株式会社 内 ）
